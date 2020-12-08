СП Сбера и Cognitive Technologies начнет производство автопилотов для поездов в 2021 году

ТОМСК, 8 декабря. /ТАСС/. Компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies) в 2021 году планирует начать массовое производство комплексов-автопилотов для поездов, которые оснащены искусственным интеллектом и позволяют избежать ЧП из-за человеческого фактора. Компания планирует изготовить более 2 000 таких комплексов, потенциальными клиентами являются АО "Российские железные дороги" и европейские перевозчики, сообщила ТАСС генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

В сентябре Ускова сообщала, что АО "Российские железные дороги" приступило к тестированию первых российских поездов с искусственным интеллектом, который должен свести к минимуму число ЧП из-за человеческого фактора. Они оснащены комплексом Cognitive Rail Pilot, который позволяет при помощи технического зрения и искусственного интеллекта обнаружить объекты на железной дороге, в том числе другие составы, стрелки, пути, людей, светофоры. Комплекс может оценивать обстановку, выдавать машинисту предупреждающие об опасности сигналы, в случае отсутствия его реакции принимать необходимые решения. Cognitive Rail Pilot способен обеспечивать безопасность в любую погоду. В настоящее время подобная технология нигде в мире не применяется.

"Мы получили сертификат соответствия об опытной эксплуатации, это значит, что мы наездили необходимое количество часов на реальных (железных) дорогах. Сейчас мы проходим сертификацию в рамках подконтрольной эксплуатации, когда разработчик вообще не присутствует в экспериментальном контуре, заказчик все эксплуатирует сам, до 31 декабря мы планируем ее пройти. И это все предтеча мирового распространения этого продукта, в следующем году будет грандиозное масштабирование", - сказала собеседница агентства.

Востребованы в России и Европе

Она уточнила, что РЖД уже начала подготовку к оснащению своих локомотивов интеллектуальными системами Cognitive Rail Pilot, на данную технологию поступили заказы из Франции, Дании и Германии, с европейскими заказчиками подписаны первые договоры. "Что касается РЖД, то, конечно, здесь предстоят конкурсные закупочные процедуры, но мы сейчас закладываем производственные мощности на создание 2 тысяч "умных систем" для РЖД. Это то, как мы видим возможности масштабирования проекта по стране, в соответствии с готовностью организационного контура к интеллектуализации. По Европе, я думаю, пока заказ будет на десятки, потому что они будут пробовать технологию", - отметила Ускова.

Начинка для автопилотов делается на роботизированной фабрике в Томске, которую в начале сентября Cognitive Pilot открыла для сборки средних и небольших серий интеллектуальных систем для умных поездов и комбайнов с искусственным интеллектом. Гендиректор компании добавила, что за время тестирования комплекс подтвердил свою работоспособность и даже позволил сохранить жизнь человеку. "Во время испытаний был случай, когда [нетрезвый] мужчина прыгнул под колеса поезда и состав затормозил", - сообщила собеседница агентства.

В ноябре 2019 года Сбербанк и Cognitive Technologies объявили о заключении юридически обязывающего соглашения о создании компании Cognitive Pilot, специализирующейся на разработке беспилотных технологий в сферах транспорта, сельского хозяйства, компьютерного зрения и искусственного интеллекта. По условиям сделки Сбербанк имеет 30% акций компании, 70% акций принадлежат основателям и менеджменту Сognitive Technologies.