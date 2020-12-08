Японская компания Hankyu Hanshin с 14 января начнет перевозить грузы по Транссибу в Европу

ТОКИО, 8 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Крупная японская транспортно-логистическая компания Hankyu Hanshin Express с середины января следующего года начинает использовать Транссибирскую магистраль для доставки грузов из Японии в Европу. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Отправка первого груза через Транссибирскую железнодорожную магистраль состоится в четверг 14 января следующего года из порта Тояма", - отметил перевозчик. Первый этап транспортировки предполагает использование паромного сообщения между Тоямой и Владивостоком. Там в свою очередь контейнеры будут перегружать на железную дорогу. Конечным пунктом маршрута станет терминал в польском городе Познань.

"Мы намерены отправлять грузы примерно раз в две недели. Следующая отправка после 14 января намечена на 28 января и так далее, в результате мы достигнем периодичности отправки два-три раза в месяц", - добавили в Hankyu Hanshin Express.

Компания намерена перевозить за один раз до 20 куб. м грузов. В основном это будут автомобильные запчасти и промышленное оборудование японского производства. Hankyu Hanshin Express также планирует активно предлагать свои услуги по перевозке японским компаниям, которые имеют производственные и складские мощности в Польше.

В мае 2019 этого года в японском портовом городе Иокогама состоялась церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали. Совместный транзитный сервис для ускоренной доставки грузов из Японии в Европу через Дальний Восток России по Транссибу осуществляется АО "РЖД Логистика" и транспортной группой FESCO.

Сейчас грузы из Японии в Москву и Европу доставляют главным образом по южному морскому пути через Индийский океан и Средиземное море, на что требуется от 57 до 62 дней. Использование Транссиба позволит сократить этот срок до 20-27 дней, также сами перевозки обойдутся примерно в два раза дешевле.