ТПП просит Мишустина разрешить въезд трудовых мигрантов в Россию вместе с семьями

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением упростить въезд в страну трудовых мигрантов во время пандемии коронавируса, в частности разрешить высококвалифицированным специалистам приезжать вместе с их семьями. Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

По словам Катырина, в палату поступает большое количество обращений представителей делового сообщества с просьбой о содействии въезду в РФ иностранных граждан в текущих условиях ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Целесообразно исключить <…> требование о согласовании въезда иностранных высококвалифицированных специалистов при каждом их последующем въезде в Россию (достаточно ограничиться однократным согласованием первичного въезда), а также разрешить въезд для членов их семей по аналогии с принятым недавно решением в отношении высококвалифицированных специалистов в области спорта", - отмечается в обращении.

Также Катырин просит регламентировать въезд в РФ иностранных граждан для осуществления трудовой детальности. По его словам, сейчас российские компании, привлекающие иностранную рабочую силу, например, в сфере строительства, испытывают значительный дефицит таких кадров, в том числе из стран СНГ.

В связи с этим глава ТПП рекомендует определить актом правительства процедуру въезда трудовых мигрантов, делегировать полномочия по решению вопроса их въезда регионам РФ через региональные межведомственные комиссии.

Для обеспечения въезда мигрантов предлагается "установить гарантии работодателя по организации доставки иностранных работников в Россию, проведения тестирования, обеспечения в случае необходимости 14-дневной самоизоляции, а также оказания медицинской помощи - на основании договора медицинского страхования или договора с медицинской организацией", указал в своем письме Катырин.