В Забайкалье самой популярной мерой поддержки бизнеса в пандемию стали кредиты под 2%

ЧИТА, 8 декабря. /ТАСС/. Бизнесмены в Забайкальском крае за время пандемии коронавируса оформили кредиты со ставкой 2% на общую сумму 2,3 млрд рублей. Эта мера поддержки предпринимателей стала самой популярной в регионе, сообщила во вторник пресс-служба министерства экономического развития края.

"Чаще всего бизнесмены обращались за кредитом под 2%. Его оформили 1 178 бизнесменов, общая сумма выданных кредитов - 2,3 млрд рублей. На втором месте по популярности кредиты под 0%. Их получили 117 предпринимателей. Общая сумма - 271 млн 200 тыс. рублей. Также востребованным был микрозайм "Антиковид. Региональный список". Его оформили 80 человек на общую сумму 37 млн рублей", - приводятся в сообщении слова главы Минэкономразвития края Александра Бардалеева.

В Забайкальском крае зарегистрирован 21 621 случай заражения коронавирусом, в том числе 265 - за последние сутки. Выписаны 19 204 человека, 364 пациента умерли. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в регионе разрешена работа для всех сфер бизнеса при соблюдении дистанции между клиентами в 1,5 метра и дезинфекции помещений. При этом кафе и ресторанам разрешено работать лишь с 09:00 до 23:00.