Объем инвестиций в промышленность Саратовской области составит 45 млрд рублей к концу года

САРАТОВ, 8 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в развитие промышленности в Саратовской области в 2020 году составит около 45 млрд рублей, что выше уровня прошлого года, об этом сообщил ТАСС министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов.

"Объем инвестиций в основной капитал по предприятиям промышленности по прогнозу текущего года составит порядка 45 млрд рублей, что на 5% больше уровня 2019 года", - рассказал министр.

Он добавил, что, несмотря на пандемию коронавируса, в этом году промышленные предприятия Саратовской области продолжали работать с соблюдением всех мер безопасности.

"Безусловно, год был непростым, в том числе в плане привлечения инвестиций. Однако нам удалось добиться не только не снижения показателей, но и небольшого роста. В следующем году мы планируем увеличить объем инвестиций в промышленный сектор", - пояснил министр.

По его словам, средства были вложены, в основном, в модернизацию уже существующих производств.

Промышленный комплекс Саратовской области является одним из ведущих в экономике Приволжского федерального округа. Здесь представлено все многообразие отраслей, в том числе химическое производство, производство нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых изделий, стекольная промышленность. Большая роль отводится развитию металлургического производства и производства готовых металлических изделий.