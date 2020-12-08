Более 1,2 тыс. бизнесменов Москвы стали участниками программы "Онлайн-акселератор МБМ"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. начинающих предпринимателей Москвы прошли в этом году обучение по программе "Онлайн-акселератор МБМ". Первые вебинары начались в мае, а сейчас по программе занимаются более 300 человек из четвертого потока, сообщает во вторник официальный портал мэра и правительства Москвы.

Онлайн-акселератор запущен командой ГБУ "Малый бизнес Москвы" на цифровой платформе. Всего в рамках курса доступно семь образовательных модулей. Например, предприниматели могут узнать, как проработать бизнес-идею, собрать команду сотрудников, найти деловых партнеров и клиентов. В каждом модуле предусмотрено несколько видеоуроков до 10 минут. Обучение длится от нескольких недель до двух месяцев, в зависимости от стадии развития бизнес-проекта. Учащиеся сами выбирают интересующие их занятия.

"Это отличная возможность для тех, кто хочет начать свое дело и привлечь инвестиции. Бизнесмены, сотрудники инновационных центров, педагоги ведущих вузов и инвесторы рассказывают слушателям, как сделать стартап-проект успешным. Присоединиться к занятиям могут все желающие", - сказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.

Участники, которые по итогам обучения набирают больше всего баллов, получают возможность представить свои проекты на инвестиционной сессии и таким образом привлечь финансирование. Всего с момента старта акселератора на таких сессиях выступили 62 финалиста, и 12 основателей стартапов уже получили предложения от инвесторов, отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.

Последняя инвестиционная сессия в этом году пройдет 28 декабря, уточняется на портале.