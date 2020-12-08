Трюдо ожидает резкого роста пострадавшей от пандемии экономики Канады в середине 2021 года

ОТТАВА, 8 декабря. /ТАСС/. Экономику Канады, которая сильно пострадала из-за последствий пандемии нового коронавируса, ожидает резкий рост уже в середине 2021 года. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в интервью газете The Wall Street Journal , фрагменты которого были опубликованы в понедельник.

"Я думаю, что в середине следующего года произойдет сильное восстановление [экономики], но прежде, чем это случится, нам нужно убедиться в том, что мы оказываем достаточную поддержку населению", - сказал он. Трюдо пояснил, что вакцинация населения от COVID-19, которая может начаться уже в декабре, а также политика властей по поддержке граждан и бизнеса должны обеспечить рост национальной экономики.

Газета отметила, что в этом году расходы канадского бюджета в связи с пандемией составят 16% от ВВП, при этом из-за прямой поддержки населения со стороны властей Канады у канадцев на руках, по оценке некоторых экспертов, может сейчас находиться до 8% от ВВП страны. Кроме того, Трюдо напомнил, что его правительство намерено в течение ближайших трех лет направить еще 70-100 млрд канадских долларов ($54-77 млрд, 3-4% ВВП) на перезапуск национальной экономики.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. С начала пандемии в стране заразились 423 тыс. человек, 338,7 тыс. из них выздоровели, 12,7 тыс. умерли. Тестирование на наличие инфекции прошли 12 млн человек.