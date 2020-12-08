Кабмин выделил почти 927 млн рублей на выплату компенсаций аграриям

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 926,72 млн рублей на компенсации аграриям, потерявшим в 2020 году урожай из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства.

"На выплаты будет выделено 926,72 млн рублей. Средства поступят в Республику Ингушетия, Волгоградскую, Новосибирскую, Омскую и Саратовскую области, а также в Алтайский, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края. В нынешнем сезоне аграрии из этих регионов пострадали от чрезвычайных ситуаций природного характера, в том числе от засухи, наводнений, проливных дождей и града. Господдержка поможет им преодолеть последствия этих катаклизмов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на компенсации смогут рассчитывать сельхозпроизводители, которые заключили договор агрострахования на случай гибели урожая. Решение повысит финансовую устойчивость фермерских хозяйств, а также позволит им восстановить материально-техническую базу и подготовиться к предстоящим весенним полевым работам.