Россияне в ноябре покупали зимнюю одежду и обувь на 12% реже, чем годом ранее

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россияне в ноябре 2020 года покупали зимнюю одежду и обувь на 12% реже, чем в ноябре 2019 года, говорится в исследовании "Платформы ОФД" (крупнейший в стране оператор фискальных данных, обрабатывает ежедневно по 44 млн чеков с 1 млн онлайн-касс в стране).

"Средний чек покупки зимней одежды и обуви в ноябре в годовом сопоставлении составил 5 440 рублей - на 4% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (по числу покупок) - снизился на 12%, в денежном выражении - на 8%", - отмечается в исследовании.

При этом рост продаж наблюдался в онлайн-сегменте. Этот сектор вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В топ-покупок вошли: куртки, зимние ботинки, пальто.

Эксперты службы аналитики "Платформы ОФД" уточняют, что пиковыми периодами продаж зимней одежды стали дни распродаж 11 ноября (Всемирный день шопинга или "День холостяка 11.11") и "Черная пятница" 27 ноября. "Многие потребители специально ждали этих дат, чтобы совершить покупку, преимущественно на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Планирование, рациональный подход к покупкам и переход в онлайн-шопинг заметен во всем сегменте одежды и обуви", - указывают эксперты.