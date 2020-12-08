Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,69 руб.

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,07% - до 73,69 руб., курс евро поднялся на 0,15% - до 89,3125 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:19 мск доллар находился на отметке 73,835 руб. (+0,26%), евро торговался на отметке 89,415 руб. (+0,26%).

Российский рынок акций открылся падением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи потерял 0,32% и достиг 3184,93 пункта, индекс РТС опустился на 0,48% - до 1362,32 пункта.

К 10:23 мск биржевые индексы ускорили снижение. Так, индекс Мосбиржи снижался на 0,39% и торговался на уровне 3182,57 пункта, а индекс РТС находился на отметке 1359,05 пункта (-0,72%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижается на 1,19% - до $48,21 за баррель. Нефть сорта WTI торгуется на уровне $45,26 за баррель, что на 1,07% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.