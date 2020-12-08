Mail.ru Group купит 25% образовательного сервиса "Учи.ру"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Mail.ru Group выкупит 25% образовательного онлайн-сервиса для школьников "Учи.ру" за 3,75 млрд рублей с возможностью увеличения доли до контрольной через опцион. Об этом говорится в сообщении Mail.ru Group.

Первый опцион на приобретение 49,5% в "Учи.ру" Mail.ru Group может реализовать в конце 2021 года, уточнили в компании.

Также миноритарный пакет в "Учи.ру" приобретут Российский фонд прямых инвестиций и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation), сообщили ТАСС в пресс-службе РФПИ.

Основатели "Учи.ру" останутся акционерами и продолжат развивать платформу, добавили в холдинге.

Стороны отмечают, что средства, полученные в результате транзакции, позволят "Учи.ру" расширить технологическую и продуктовую базу. Компания планирует провести доработку технологической платформы, разработку интерактивных элементов и новых образовательных продуктов. Также предполагается расширение присутствия за рубежом - в странах БРИКС, США, Вьетнаме и других международных рынках.

По словам гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева, "Учи.ру" - ведущий игрок в сфере онлайн-образования, востребованный не только на российском, но и на международном рынке, и в перспективе платформа сможет стать частью экосистемы холдинга.

В свою очередь гендиректор РФПИ и генеральный со-директор РКИФ Кирилл Дмитриев отметил, что фонды "на протяжении последних месяцев ведут активную работу над поиском проектов, благодаря которым коронавирус будет побежден", а "Учи.ру" - один из таких проектов, который позволяет перейти на дистанционный формат обучения для миллионов школьников.

О платформе

"Учи.ру" - лидер российского рынка школьного онлайн-образования, где пользователи могут бесплатно или по подписке осваивать основные предметы - математику, русский, английский языки и другие. Кроме того, на сайте можно обучаться программированию и целеполаганию, готовиться к школьным экзаменам и участвовать в олимпиадах. Платформой пользуется около половины школьников в стране (8 млн) и больше 350 тыс. педагогов. Посещаемость платформы - 37 млн визитов в месяц.

В базе "Учи.ру" более 50 тыс. заданий в игровом формате, подготовленных профессиональными методистами. У компании также есть проекты для зарубежных рынков, которые работают в США и Канаде, пилоты также запущены Индии, Китае, Бразилии, Южной Африке, Индонезии и Вьетнаме.

В Mail.ru Group ожидают, что выручка "Учи.ру" в 2020 году вырастет втрое год к году и составит около 3 млрд рублей. Зарубежная выручка компании при этом за 2020 год может превысить $2 млн - это в восемь раз больше, чем годом ранее. Объединенная платформа "Учи.ру" имеет потенциал роста не менее чем на 30% в год в 2020-2023 годах с плановой маржинальностью более 30%.