{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В "Яндекс.Карты" добавили навигатор для автомобилистов

Теперь приложение будет давать голосовые подсказки, даже если его свернуть или выключить экран

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Яндекс.Карты" включили полный функционал навигатора для автомобилистов, благодаря которому пользователю не придется переключаться на специальное приложение. Об этом говорится в сообщении компании.

Теперь "Яндекс.Карты" будут давать голосовые подсказки в поездке - о камерах, ограничениях скорости, пробках, перекрытиях и авариях - если их свернуть или выключить экран, оповещения продолжатся. Также приложение покажет ближайшие парковки, заправки, альтернативный маршрут и полосу для перестроения или съезда. Если пользователь знает, куда ехать, "Навигатор" будет давать подсказки даже без построенного маршрута.

"Помимо новых функций, обновился дизайн навигации в "Картах" - он стал более адаптивным для водителей. Теперь элементы управления отображаются крупнее, дороги контрастнее, а высота зданий ниже. Кроме того, можно выбрать вид карты - 2D или 3D", - рассказали в компании.

Теги
Россия
Поддержка бизнеса на Ставрополье составила около 11 млрд рублей в 2020 году
Около 5 млрд рублей из них получил малый и средний бизнес региона
Читать полностью