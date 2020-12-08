В "Яндекс.Карты" добавили навигатор для автомобилистов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Яндекс.Карты" включили полный функционал навигатора для автомобилистов, благодаря которому пользователю не придется переключаться на специальное приложение. Об этом говорится в сообщении компании.

Теперь "Яндекс.Карты" будут давать голосовые подсказки в поездке - о камерах, ограничениях скорости, пробках, перекрытиях и авариях - если их свернуть или выключить экран, оповещения продолжатся. Также приложение покажет ближайшие парковки, заправки, альтернативный маршрут и полосу для перестроения или съезда. Если пользователь знает, куда ехать, "Навигатор" будет давать подсказки даже без построенного маршрута.

"Помимо новых функций, обновился дизайн навигации в "Картах" - он стал более адаптивным для водителей. Теперь элементы управления отображаются крупнее, дороги контрастнее, а высота зданий ниже. Кроме того, можно выбрать вид карты - 2D или 3D", - рассказали в компании.