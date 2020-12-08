В Минпромторге заявили, что крупные производители мебели не чувствуют дефицита ДСП

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Ажиотаж на рынке древесно-стружечных плит (ДСП) для производства мебели начнет спадать в конце декабря, а в январе полностью прекратится, заявили ТАСС в Минпромторге РФ. По данным министерства, крупные производители мебели не ощущают дефицита этого сырья, хоть и признают некий дисбаланс на рынке.

"Как правило, о дефиците плиты для мебели заявляют "серые", полулегальные производители мебели, у которых нет согласованного с производителями плит ДСП графика покупок, нет предоплаты, нет складов; часто они работают через дилеров и наличные деньги. При этом крупные производители мебели хотя и заявили о некотором дисбалансе на рынке плит ДСП, но подчеркнули, что благодаря согласованным технологических планам закупок и производства с производителями влияния этой ситуации на себя не чувствуют". - отметили в министерстве.

В ноябре Минпромторг провел совещание с производителями ДСП и мебели по ситуации на рынке.

"Ожидаем, что к концу декабря этот ажиотаж начнет спадать, а в начале января полностью сойдет на "нет" - в первом квартале у производителей ДСП-плиты, как и каждый год, будет дефицит заказов и профицит производственных мощностей", - подчеркнули в министерстве.

Минпромторг пояснил, что повышенный спрос на ДСП возникает ежегодно в третьем квартале, однако в этом году сезонная ситуация усугубилась пандемией. Весной производители ДСП "простаивали" из-за отсутствия спроса со стороны мебельщиков, однако после открытия магазинов покупки мебели, в том числе из ДСП, резко выросло. По итогам января - октября 2020 года объемы производства мебели снизились лишь на 3%, то есть отрасль практически восстановилась после падения во втором квартале, отмечает министерство.

"Что касается возможной выгоды от экспорта плиты ДСП из-за девальвации рубля, то надо отметить, что объем экспорта плиты ДСП вырос по итогам 9 месяцев всего на 0,9%", - сообщили в Минпромторге.

Газета "Коммерсантъ" ранее написала о дефиците и подорожании ДСП и плит из мелкодисперсной фракции (МДФ). Как заявили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России, с июля по ноябрь плиты из ДСП и МДФ подорожали на 20-40%.