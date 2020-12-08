{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Тинькофф" запустил сервис для защиты от телефонных мошенников

Платформу разработали в партнерстве с мобильными операторами

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Тинькофф банк" совместно с мобильными операторами запустил сервис Tinkoff Call Defender для защиты от телефонного мошенничества, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

На эту тему
Как защитить деньги от телефонных мошенников?

"Тинькофф" объявляет о запуске Tinkoff Call Defender - платформы по предотвращению мошенничества с использованием телефонных звонков в рамках развития собственной системы безопасности клиентов "Тинькофф защита". Платформа разработана в партнерстве с крупнейшими мобильными операторами, включая Tele2, "Мегафон", МТС и "Тинькофф мобайл", - говорится в сообщении.

В банке отмечают, что платформа предназначена для защиты клиентов от наиболее распространенного способа телефонного мошенничества, а именно социальной инженерии и от телефонных звонков с подменой номеров.

Новый сервис будет работать автоматически и бесплатно для клиентов экосистемы "Тинькофф", которые являются одновременно абонентами операторов-участников проекта.

Теги
Россия
Поддержка бизнеса на Ставрополье составила около 11 млрд рублей в 2020 году
Около 5 млрд рублей из них получил малый и средний бизнес региона
Читать полностью