"Тинькофф" запустил сервис для защиты от телефонных мошенников

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Тинькофф банк" совместно с мобильными операторами запустил сервис Tinkoff Call Defender для защиты от телефонного мошенничества, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Тинькофф" объявляет о запуске Tinkoff Call Defender - платформы по предотвращению мошенничества с использованием телефонных звонков в рамках развития собственной системы безопасности клиентов "Тинькофф защита". Платформа разработана в партнерстве с крупнейшими мобильными операторами, включая Tele2, "Мегафон", МТС и "Тинькофф мобайл", - говорится в сообщении.

В банке отмечают, что платформа предназначена для защиты клиентов от наиболее распространенного способа телефонного мошенничества, а именно социальной инженерии и от телефонных звонков с подменой номеров.

Новый сервис будет работать автоматически и бесплатно для клиентов экосистемы "Тинькофф", которые являются одновременно абонентами операторов-участников проекта.