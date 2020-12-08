На Кубани создадут туристический кластер с объемом инвестиций более 5,6 млрд рублей

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Новый туристический кластер намерены создать на Кубани, объем инвестиций в проект превышает 5,6 млрд рублей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства курортов туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

"Мы занимаемся разработкой проекта нового туристско-рекреационного кластера "Курджипский". Территория кластера располагается в живописных горах Западного Кавказа, в юго-восточной части Апшеронского района Краснодарского края. Имеющийся здесь природный потенциал создает идеальные условия для развития экологического, познавательного, экстремального туризма. При реализации проекта планируется создать 35 новых туристических и экскурсионных маршрутов, сформировать инвестиционные площадки и реализовать не менее 27 инвестиционных проектов по созданию туристской инфраструктуры, объем частных инвестиций составит 5,65 млрд. рублей", - сказали в пресс-службе.

По данным министерства, в границы кластера войдут памятники природы "Гуамское ущелье", "Большая и Малая Азишские пещеры", заказник "Камышанова поляна", поселок Мезмай, хутор Гуамка, станица Нижегородская.

По данным пресс-службы администрации Апшеронского района, доля туристического сектора в экономике муниципалитета составляет 5%, за счет создания кластера ее планируется повысить до 15%, в районе создадут рабочие места, среднегодовая загрузка средств размещения, по прогнозам экспертов, увеличится с 38% до 65%.

Ранее сообщалось, что проект кластера "Курджипский" вошел в ТОП-16 проведенного АСИ конкурса по выбору лучших туристических проектов, ориентированных на развитие внутреннего туризма.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2019 году общий турпоток в нем составил порядка 17,3 млн, их доля в летние месяцы составила около 60%. С начала 2020 году Кубань приняла более 10,2 млн гостей. Из-за пандемии коронавируса в регионе введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.