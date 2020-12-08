"Газпром нефть" считает, что развитие добычи на шельфе - это лишь вопрос времени

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Активное развитие добычи на шельфе в Арктике является лишь вопросом времени, несмотря на то, что сейчас новые проекты выглядят достаточно тяжело. Активизация развития произойдет за счет снижения удельной стоимости разведки и разработки месторождений, а также в случае новых решений государства по стимулированию добычи, сообщил в интервью ТАСС директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.

"Дальнейший вопрос - раздел выручки между недропользователем и государством. Пока новые проекты выглядят достаточно тяжело с учетом необходимого объема инвестиций. Но я убежден что снижение себестоимости за счет новых технологий и поддержка этого направления со стороны государства так или иначе приведут к развитию добычи на шельфе - это вопрос времени", - сказал он.

По словам Вашкевича, даже при текущих ценах добыча остается рентабельной. "К примеру, у нас сегодня более двадцати технологических проектов, касающихся шельфа. Большинство из них нацелены как раз на снижение удельной стоимости либо разведки, либо будущей разработки месторождений", - добавил он.

Полную версию интервью можно прочитать по ссылке: https://tass.ru/interviews/10191295.