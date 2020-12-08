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Власти Камчатки сформировали предложения по корректировке нацпрограммы развития ДФО

Предложения синхронизированы с реализацией нацпроектов в регионе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Камчатского края направили в правительство РФ предложения по корректировке национальной программы развития Дальнего Востока - все они связаны с реализацией нацпроектов на полуострове, сообщил во вторник ТАСС губернатор полуострова Владимир Солодов.

Президент Владимир Путин поручил правительству РФ доработать и представить к утверждению соответствующий проект указа о национальной программе развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Власти дальневосточных регионов должны внести свои предложения по корректировке документа до конца года.

"Уже направлен ряд предложений - все они синхронизированы с реализацией нацпроектов в регионе. Все изменения подготовлены исходя из средств, которые до нас доведены. <…> Мы будем работать над тем, чтобы дополнительные мероприятия, которые нам необходимы, были в эту нацпрограмму включены. Например, была большая дискуссия, что мало включено в нее проектов по развитию общественных пространств, развитию рыбохозяйственного комплекса, а много - по добыче полезных ископаемых. Но это вовсе не означает, что мы не сможем дальше включить туда какие-то новые инвестиционные проекты, и сейчас мы это делаем", - сказал Солодов.

Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока разработана по поручению Путина. Текст документа в конце сентября утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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