МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Рублевые оптовые цены на подсолнечник и масло обновили рекорды, эксперты не исключают их дальнейшего роста, следует из мониторинга "Совэкона".

"На прошлой неделе российский рынок подсолнечника и масла продолжал уверенно укрепляться. Средние цены на масло выросли на 1 тыс. 650 рублей, до 88 тыс. 500 рублей за тонну (с НДС), на подсолнечник - на 875 рублей, до 39 тыс. 900 рублей за тонну. Оба показателя являются рекордными", - говорится в материалах.

По данным экспертов, количество предложений масла на внутреннем рынка весьма ограничено. Цены на подсолнечник разогревали активные закупки переработчиков. Однако к концу недели многие из них начали активно снижать закупочные цены на фоне укрепления рубля. Они также отметили, что экспортные цены на масло после нескольких недель роста снизились на $40, до $1100 FOB (франко-борт) вслед за соевым маслом.

Запасы сырья у переработчиков относительно высоки. По данным Росстата, в октябре российские сельхозпроизводители продали рекордные 1,9 млн тонн подсолнечника (рост на 20% по сравнению с прошлым годом), говорится в отчете.

Эксперты ожидают, что рынок подсолнечника может снизиться на фоне более низких экспортных цен на масло и укрепления рубля в краткосрочной перспективе. "Тем не менее, мы считаем, что потенциал для роста экспортных цен на масло в течение ближайших месяцев сохраняем", - заключили в "Совэконе".