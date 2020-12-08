Роструд отмечает снижение задолженности по зарплатам в 2020 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Роструд зафиксировал снижение задолженности по зарплатам, а также уменьшение количества несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями в РФ в 2020 году. Об этом во вторник заявил глава ведомства Михаил Иванков.

"Мы не зафиксировали какого-то роста количества нарушений прав работников. Более того, хочу отметить, что с точки зрения таких значимых важных моментов как задолженность по заработной плате - в этом году мы наблюдаем снижение задолженности", - сказал он на специализированной выставке "Безопасность и охрана труда".

По его словам, в 2020 году также снизилось количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями.

"По несчастным случаям, если в 2019 году, опять же, за десять месяцев, по состоянию на 1 ноября произошло 4 078 несчастных случаев тяжелых и со смертельными последствиями, то в этом году - 3 691. Тоже мы отмечаем определенное снижение", - добавил Иванков.