Средний чек за тур с кешбэком составил 40-80 тыс. рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Туры с кешбэком в рамках второго этапа акции продавались в среднем в диапазоне от 40 тыс. до 80 тыс. рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В среднем туры по акции с кешбэком продавались в диапазоне от 40 тыс. до 80 тыс. рублей на двоих, средний чек сильно разнится в зависимости от направления отдыха. Наиболее высоким у большинства компаний он был в случае Сочи", - говорится в сообщении АТОР.

Самой дорогой поездкой оказался тур в Сочи: стоимость на двоих в период с 29 декабря по 10 января в отеле Rodina Grand Hotel & SPA на базе завтраков без перелета составила 1,3 млн рублей, сообщал ранее ТАСС генеральный директор туроператора "Алеан" Илья Уманский.

По агрегированным данным туроператоров, около 10% купивших туры с кешбэком - это туристы-одиночки, и обычно их доля в общей структуре продаж больше. Это может говорить о том, что индивидуальные туристы осенью оказались более восприимчивы к "ковидным страхам", отметили в АТОР. Большинство туров к кешбэком (60%) приобретено на двоих, 25% - на троих, около 15% туров приобретено на компанию из более трех человек.

В основном туристы предпочитали бронировать туры на ближайшие даты, однако около трети броней пришлось на новогодние праздники, подсчитал ранее ТАСС исходя из данных крупных туроператоров и отельных агрегаторов.

Второй этап продажи туров с кешбэком проходил с 15 октября по 5 декабря. В этот период можно было приобрести путешествие с датой окончания до 10 января.