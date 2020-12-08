Поддержка бизнеса на Ставрополье составила около 11 млрд рублей в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Совокупный объем мер поддержи бизнеса в период пандемии в Ставропольском крае составил около 11 млрд рублей. Почти половина мер поддержки была адресована малому и среднему бизнесу, сообщил в интервью ТАСС губернатор Владимир Владимиров.

"Государство протянуло руку помощи бизнесу и производству. В целом меры поддержки составили около 11 млрд рублей. Из них около 5 млрд были адресованы малому и среднему бизнесу", - сказал он.

В крае были снижены налоговые ставки и арендная плата на госсобственность, продлены сроки уплаты либо реструктуризированы ряд налогов и страховых взносов, оказывалась прямая финансовая поддержка предприятиям.

"Мерами поддержки воспользовались 98% малых и средних предприятий наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Все это оказалось оправданными. Более того, по итогам десяти месяцев этого года индекс промышленного производства в крае вырос на 1,4%, на 7,4% больше выполнено работ в строительстве, на 5,6% выросло производство пищевых продуктов", - пояснил Владимиров.

Глава региона отметил, что непосредственно на борьбу с коронавирусом в регионе в 2020 году направили 8,5 млрд рублей. Средства федерального бюджета из этого объема превысили 6 млрд рублей.