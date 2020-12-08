Программу развития инфраструктуры курортов Ставрополья оценили в 36 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Ставропольского края оценивают программу модернизации коммунальной, транспортной и курортной инфраструктуры Кавказских Минеральных Вод в 36 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Кавминводы принимают в среднем 1,2 млн отдыхающих в год. Между тем, потенциал курортного региона намного больше. Есть возможности к 2030 году увеличить турпоток в четыре раза. Но все упирается в неразвитость инфраструктуры. Мы подготовили предложения на федеральный уровень по 33 объектам коммунальной, транспортной, курортной инфраструктуры на общую сумму 36 млрд рублей", - сказал он.

Ранее глава региона Владимир Владимиров сообщил журналистам, что ограничения в инженерной инфраструктуре замедляют реализацию инвестиционных проектов и сдерживают развитие курортной сферы Ставрополья.

"Речь идет о реконструкции очистных сооружений, прокладке второй нитки междугородного канализационного коллектора Кисловодск - Ессентуки - Пятигорск. Хотим запустить аэроэкспресс из Кисловодска в аэропорт Минеральные Воды, построить объездные дороги к городам-курортам. Это серьезные задачи. Очень важна поддержка федерального центра", - отметил Владимиров.

Регион Кавказских Минеральных Вод находится в Ставропольском крае и включает четыре курортных города - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В городах находятся более 130 санаторно-курортных учреждений, водолечебницы, гостиницы.