Saxo Bank предрекает запустение мегаполисов в 2021 году из-за COVID-2019

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Saxo Bank ожидает в 2021 году крах некоторых компаний из-за перегрева экономик и запустения мегаполисов после введения правительствами стран безусловного базового дохода (выплаты независимо от наличия работы или нуждаемости) на фоне пандемии коронавируса. Такие предположения содержатся в неофициальном прогнозе банка "Шокирующие предсказания", опубликованном во вторник.

Saxo Bank ежегодно публикует "Шокирующие предсказания", которые не являются официальными прогнозами и описывают гипотетически возможные в будущем события. Так, в прошлом году в банке прогнозировали $90 за баррель нефти марки Brent и выход Венгрии из Евросоюза. Как отмечают эксперты банка, самые разрушительные события всегда оказываются наиболее неожиданными, и в контексте внезапного коронавирусного кризиса этого года попытка исследовать пределы возможного, пусть и не всегда вероятного, особенно актуальна.

Дефолты компаний

"Пандемия COVID-19 резко усилила накопление долговой нагрузки в мировой экономике, которое приобрело опасный размах еще во время финансового кризиса 2008 года. Политика практически неограниченного обеспечения ликвидности и смягчения условий финансирования увела доходности государственных и высокорейтинговых корпоративных облигаций на исторические минимумы, заставив инвесторов переходить на рискованные активы", - пояснили в Saxo. Склонность к риску поддерживается и ожиданием эффективной вакцины, которая должна вновь запустить экономический рост, добавили в банке.

Однако в дальнейшем окажется, что во время пандемии экономика была чрезвычайно "перестимулирована", и после вакцинации она очень скоро перегреется. В результате количество дефолтов по корпоративным бумагам поднимается до многолетнего максимума, "причем первыми падут нагруженные наибольшими долгами компании в секторе физической розничной торговли, которым приходилось трудно даже в здоровой докоронавирусной экономике", пояснили в Saxo. В данном сценарии эксперты банка рекомендуют продавать корпоративные ETF-фонды, специализирующиеся на высокодоходных облигациях.

Запустение больших городов

Сегодня устранение лишних рабочих мест и переход на работу из дома, ставшую более привычной из-за COVID-19, приближает загруженность городских офисов к нулю. Стремительно падают и цены на коммерческую недвижимость, в том числе на площади, занятые магазинами и ресторанами, которые ранее обслуживали офисных работников.

В банке считают, что угроза полного разрушения общества заставит правительство осознать, что меры, принятые в ответ на пандемию, были не просто панической реакцией, а началом новой эпохи безусловного базового дохода, который предполагает регулярные выплаты гражданам страны независимо от наличия работы, нуждаемости и других факторов.

Введение правительствами такого инструмента поддержки поменяет отношение граждан к роли работы в жизни. "Поэтому многие молодые люди останутся жить там, где выросли. Тем временем и профессионалы, и малоквалифицированные работники в больших городах начнут увольняться из-за падения предложения на рынке труда. Из-за этого тесные квартиры в криминализованных районах потеряют привлекательность", - считают в банке.

Там также предлагают продавать фонды недвижимости (REIT) - например, SL Realty Trust (SLG), инвестирующий только в офисные здания Манхеттена, и Vornado Realty Trust (VNO), вкладывающийся в Чикаго, Сан-Франциско и Нью-Йорк.

Данная статья не является инвестиционной рекомендацией.

Штаб-квартира Amazon

Кроме того, Saxo Bank в 2021 году ожидает "переезда" штаб-квартиры Amazon на Кипр в погоне за независимостью от государства и более низким налогообложением.

По мнению банка, 2021 год заставит информационных гигантов с опаской смотреть на правительства, которые считают, что те стали слишком могущественными и платят мало налогов. "У этих компаний давно есть целая армия лоббистов, причем некоторые из них даже действуют квазигосударственным образом. Например, Microsoft открыла в Нью-Йорке представительство при ООН и наняла дипломата для работы с европейскими правительствами, а Facebook учредила некое подобие верховного суда для работы с жалобами пользователей и другими вопросами", - отмечают в Saxo.

Так, видя растущую неприязнь со стороны чиновников, Amazon перенесет свою европейскую штаб-квартиру на Кипр. "Там с распростертыми объятиями встретят гигантскую корпорацию и ее налоги, которые помогут стране снизить отношение долга к ВВП, сейчас составляющее почти 100%", - считают в банке. Более того, консультанты от Amazon "помогут" Кипру переписать его налоговый кодекс по образцу ирландского, только с еще более низкими ставками.

Однако европейские регуляторы быстро разберутся в происходящем и примут меры против Amazon, заставив компанию сменить методы, а Кипр - привести налоговое законодательство в соответствие с другими странами ЕС. Эксперты Saxo считают, что в наступление на IT-монополии в 2021 году пойдут также США и другие страны. В случае таких событий инвесторам придется продавать акции высокотехнологичных компаний, особенно Amazon.

Цифровой юань

В неофициальном прогнозе банка также указано, что Saxo Bank в 2021 году ожидает всемирного спроса на цифровой юань, который спровоцирует сдвиги потоков капитала и энергетическое изобилие благодаря системам искусственного интеллекта.

В 2019 году 80% всех платежей в Китае проводилось через WeChat Pay и AliPay. Народный банк Китая будет развивать использование цифровой версии юаня (CNY) в 2021 году, чтобы повысить эффективность монетарных и фискальных мер за счет дальнейшего отказа от наличных денег и обеспечения финансовой инклюзивности.

"Это увеличит прозрачность внутренних операций и простимулирует использование CNY во внешних странах, делая его заманчивой альтернативой доллару США. Раскрытие китайского рынка капитала и создание валюты, конкурирующей с американским долларом за статус резервной, обеспечит рост внутреннего потребления, финансирование новой пенсионной системы и углубление рынка капитала страны", - отметили в Saxo.

Более того, предоставление иностранцам полного доступа к китайским рынкам капитала за счет цифровой валюты ослабит главный аргумент иностранных инвесторов против использовании юаня для торговли и инвестирования - сомнение в его ликвидности и в прямом доступе к их вложениям внутри Китая. При реализации такого сценария в Saxo Bank предлагают продавать доллар США и переходить на гособлигации и акции Китая вместо бумаг других стран.

Термоядерная энергия

Новых альтернативных и "зеленых" энергетических технологий по большей части не достаточно для того, чтобы мировая экономика продолжила расти рекордными темпами, считают в банке. Поэтому миру срочно нужен энергетический прорыв.

Решат эти проблемы в 2021 году передовые системы искусственного интеллекта. "Проект реактора SPARC, одобренный в 2020 году Массачусетским технологическим институтом, как обещающий удешевление термоядерной энергии, будет усовершенствован благодаря новым технологиям ИИ", - говорится в предсказаниях Saxo. В результате произойдет самый грандиозный скачок в энергетике со времен создания первых ядерных реакторов, также отмечается в материалах банка.

Освоение термоядерной энергии устранит нехватку воды и пищи в мире благодаря опреснению морской воды и вертикальному сельскому хозяйству. Кроме того, "мы увидим мир дешевого транспорта, всеобщей роботизации и автоматизации, а нынешняя молодежь станет последним поколением, которому приходится работать по необходимости", говорят эксперты. Энергия ядерного синтеза также сделает практически каждую страну независимой в продовольственном и энергетическом отношении, обеспечит самое большое и быстрое в истории повышение уровня жизни.

В банке считают, что данный сценарий может стать следствием прекращения инвестиционной поддержки "традиционной" зеленой энергетики. Поэтому "ветряной" биржевой индексный фонд FAN в 2021 году может потерять 50%.

Борьба с дезинформацией

Банк также предрекает искоренение в 2021 году фейковых новостей при помощи системы блокчейн.

Угроза распространения дезинформации и подрыв доверия даже к хорошо известным новостным агентствам может в 2021 году достигнуть критического уровня. Поэтому крупные СМИ и соцсети будут вынуждены принять новые меры против лжи и манипуляций в новостях. "Это станет возможным благодаря общей блокчейн-сети, объединяющей новостной контент и позволяющей публиковать новости защищенным образом, с проверкой как содержания, так и источника", - отметили в банке.

Технология распределенного реестра сделает любое изменение контента видимым для всех, а любую новость позволит проследить до первоисточника, подавляя ложную и неподтвержденную информацию.

Активно инвестировать в разработку таких механизмов будут компании типа Twitter и Facebook. "Альтернативные новостные сайты с их теориями заговора вроде QAnon, дезинформация о пандемии COVID-19, ложные доказательства подтасовок на выборах - все это в одночасье исчезнет с их платформ", - полагают эксперты банка. В случае наступления таких событий они рекомендуют покупать акции Verizon, IBM и соцсетей.