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Титов прокомментировал решение баров и кафе Санкт-Петербурга создать "Карту сопротивления"

По словам уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, отказавшиеся закрыться на Новый год кафе Петербурга находятся на грани банкротства
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Бары и кафе Санкт-Петербурга, которые отказываются исполнять ограничительные меры в новогодние праздники, находятся под риском банкротства из-за предстоящей потери доходов. Такое мнение высказал во вторник журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя создание некоторыми заведениями Санкт-Петербурга "Карты сопротивления".

Несколько ресторанов, баров и кальянных ранее создали "Карту сопротивления", на которой отметили свое местонахождение и написали о работе для гостей в штатном режиме, несмотря на ограничения.

"Петербург оказался на том стыке, рубеже, называйте как хотите, когда экономика невольно перерастает в политику. Рестораторы Петербурга, по сути, объявили кампанию гражданского неповиновения. Не от того, что они так хотят. А потому, что по-другому не могут. Запрет на работу полностью лишает их дохода, компенсировать это им никто не собирается. Соответственно, перед "экономической смертью" им ничего не остается, как демонстративно сопротивляться", - сказал Титов.

Он отметил, что власть Санкт-Петербурга "может ускорить гибель ресторанного бизнеса мерами административного контроля, а может пойти на компромисс и оставить людям рабочие места и источник средств к существованию". "Напоминаю, что мы предложили создать совместную группу для обсуждения этого вопроса. Ответа пока не последовало", - добавил Титов.

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили о беспрецедентных ограничениях на период новогодних каникул, запретив работу кафе, ресторанов, музеев, театров и концертов в период с 30 декабря по 10 января. После этого омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова направила письмо губернатору Александру Беглову с предложением "оставить запрет только на ночную работу заведений общественного питания и гостеприимства, полный запрет объявить только в новогоднюю ночь". Также она выступила за создание постоянной рабочей группы с участием представителей бизнеса данных сфер, в частности, для поиска совместных решений.

Беглов в комментарии ТАСС ранее напомнил, что ресторанам по-прежнему "разрешена работа на доставку, возможны разнообразные формы присоединения ресторанного бизнеса к уличным мероприятиям в городе". И уточнил, что рассматривается "возможность оказания дополнительной помощи пострадавшим от ограничений отраслям". Позже губернатор призвал горожан воздержаться от многолюдных новогодних вечеринок, чтобы избежать полного локдауна в городе.

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