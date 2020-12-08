Титов прокомментировал решение баров и кафе Санкт-Петербурга создать "Карту сопротивления"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Бары и кафе Санкт-Петербурга, которые отказываются исполнять ограничительные меры в новогодние праздники, находятся под риском банкротства из-за предстоящей потери доходов. Такое мнение высказал во вторник журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя создание некоторыми заведениями Санкт-Петербурга "Карты сопротивления".

Несколько ресторанов, баров и кальянных ранее создали "Карту сопротивления", на которой отметили свое местонахождение и написали о работе для гостей в штатном режиме, несмотря на ограничения.

"Петербург оказался на том стыке, рубеже, называйте как хотите, когда экономика невольно перерастает в политику. Рестораторы Петербурга, по сути, объявили кампанию гражданского неповиновения. Не от того, что они так хотят. А потому, что по-другому не могут. Запрет на работу полностью лишает их дохода, компенсировать это им никто не собирается. Соответственно, перед "экономической смертью" им ничего не остается, как демонстративно сопротивляться", - сказал Титов.

Он отметил, что власть Санкт-Петербурга "может ускорить гибель ресторанного бизнеса мерами административного контроля, а может пойти на компромисс и оставить людям рабочие места и источник средств к существованию". "Напоминаю, что мы предложили создать совместную группу для обсуждения этого вопроса. Ответа пока не последовало", - добавил Титов.

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили о беспрецедентных ограничениях на период новогодних каникул, запретив работу кафе, ресторанов, музеев, театров и концертов в период с 30 декабря по 10 января. После этого омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова направила письмо губернатору Александру Беглову с предложением "оставить запрет только на ночную работу заведений общественного питания и гостеприимства, полный запрет объявить только в новогоднюю ночь". Также она выступила за создание постоянной рабочей группы с участием представителей бизнеса данных сфер, в частности, для поиска совместных решений.

Беглов в комментарии ТАСС ранее напомнил, что ресторанам по-прежнему "разрешена работа на доставку, возможны разнообразные формы присоединения ресторанного бизнеса к уличным мероприятиям в городе". И уточнил, что рассматривается "возможность оказания дополнительной помощи пострадавшим от ограничений отраслям". Позже губернатор призвал горожан воздержаться от многолюдных новогодних вечеринок, чтобы избежать полного локдауна в городе.