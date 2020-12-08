Бюджетная консолидация в 2021 году может затянуть восстановление экономики России

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Переход к бюджетной консолидации (стратегия сокращения бюджетного дефицита) в 2021 году может привести к затягиванию восстановления национальной экономики с темпами роста ниже тех, которые сегодня прогнозируют экономические власти, говорится в аналитическом комментарии агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

Аналитики отмечают, что расходы государства на преодоление пандемии и ее последствий в 2020 году существенно отставали от ведущих стран мира, также не предполагают масштабной поддержки экономического роста через госзатраты и планы на 2021-2023 годы. Так, в РФ в 2021 году предполагается сокращение расходов на 9% с последующим минимальным ростом в 2022 году (+2%). В 2023 году ожидается восстановление номинальных расходов до уровня 2020 года. По мнению экспертов, такая среднесрочная бюджетная стратегия не позволит стимулировать в наиболее пострадавших отраслях экономики опережающее восстановление и таким образом быстро преодолеть последствия кризиса 2020 года.

В агентстве напоминают, что по октябрьским оценкам Международного валютного фонда (МВФ), затраты на здравоохранение и прочие пострадавшие от кризиса сектора в виде отказа от сбора налоговых доходов или непосредственных расходов бюджета в РФ составили 2,4% ВВП, в то время как США, Канада и Австралия в среднем потратили 12% ВВП. Доля таких расходов меньше российских была в Турции (0,8%), Индии (1,8% ВВП) и Мексике (0,7%). В агентстве отметили, что, безусловно, нужно учитывать отраслевую специфику отдельных стран Западной Европы и Северной Америки, где сильно развит сектор услуг, который в наибольшей степени пострадал от ограничительных мер.

При этом российский бюджет также потратил меньше на поддержку национальной экономики в виде выкупа активов, займов и докапитализации по сравнению как с развитыми, так и развивающимися странами. По данным МВФ, объем помощи такого рода составил в России 0,1% ВВП, в то время как он достиг 6% ВВП в Германии (максимум из всех рассматриваемых стран), а в Польше - 1,8%. По мнению аналитиков, в российской экономике расходы на преодоление кризиса в значительной степени возложили на бизнес, а поддержка со стороны государства заключалась в основном в налоговых послаблениях, в мерах ЦБ в части реструктуризации кредитов. В долгосрочном периоде требуются более существенные меры для восстановления экономики.