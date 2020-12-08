Сбербанк начал выявлять телефонное мошенничество в реальном времени

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сбербанк совместно с мобильными операторами запустил сервис по выявлению телефонного мошенничества в реальном времени. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Сбер" первым из российских банков начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени, объединив усилия с операторами связи в рамках уникального технологического антифрод-решения. Данное решение не имеет аналогов в мире и запускается совместно с Tele2, "Мегафоном", дополняя уже существующее взаимодействие "Сбера" с мобильными операторами", - говорится а сообщении.

При этом МТС и "Билайн" находятся в процессе подключения к сервису.

В банке пояснили, что теперь антифрод-система Сбербанка будет дополнительно получать информацию о мошеннических звонках клиентам от антифрод-платформы на стороне операторов связи. "Такое решение позволяет нам оперативно выявлять мошеннические звонки и принимать меры для защиты клиентов банка. Полагаем, что объединение усилий антифрод-решений банка и операторов связи повысит эффективность выявления и предотвращения телефонного мошенничества", - отмечается в сообщении.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, слова которого приводятся в пресс-релизе, рассчитывает, что с запуском сервиса число атак на клиентов через телефонное мошенничество снизится, а также повысится эффективность выявления социальной инженерии.