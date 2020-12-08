В Петербурге открыли предприятие по производству медицинского кислорода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" (ОМЗ) начало производство медицинского кислорода для клинических нужд на своей площадке в Колпине (Санкт-Петербург). Первые 20 тонн сжиженного газа уже поступили в Госпиталь для ветеранов войн в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в пресс-службе ОМЗ во вторник.

"Повышенный спрос на медицинский кислород в регионах сохраняется. Мы готовы помочь медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией не только на Урале и Северо-Западе, но и в Центральном регионе, на Юге и в Сибири, как только Минздрав закончит регистрацию препарата на всех наших площадках. Суммарно пять наших производств могут поставлять до 9 тыс. тонн медицинского кислорода в месяц", - приводит пресс-служба компании слова гендиректора ПАО ОМЗ Евгения Кислицина.

Компания планирует производить в Петербурге до 3 тыс. тонн жидкого медицинского кислорода в месяц. Предприятие в Колпине стало второй площадкой ПАО ОМЗ по изготовлению сжиженного кислорода. Первая производственная платформа действует с 2012 года в городе Полевской Свердловской области и обеспечивает кислородом медицинские учреждения восьми регионов Урала и Поволжья. Еще три предприятия ПАО ОМЗ - в Туле, Таганроге и Томске - уже получили лицензию Минпромторга РФ на производство медицинского кислорода и сейчас проходят процедуру регистрации препарата в Минздраве. Поставки с них могут начать сразу после завершения регистрации, сообщили в пресс-службе компании.

ПАО ОМЗ производит медицинский кислород и технические газы на мощностях входящего в группу предприятия "Криогенмаш". Это разработчик и поставщик оборудования для получения технических газов для различных отраслей промышленности, оборудования для хранения и транспортировки сжиженных газов. Предприятие образовано в 1949 году, в 2015 году оно прошло масштабное обновление. Около 70% технических газов в России, в том числе кислорода, производится на оборудовании "Криогенмаша".

ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" (Группа "Уралмаш-Ижора") - одна из ведущих компаний тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве и сервисном обслуживании оборудования для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой, горной промышленности, а также на производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Производственные площадки ОМЗ находятся в России и Чехии. Основным акционером и финансовым партнером группы ОМЗ является Газпромбанк (Акционерное общество).