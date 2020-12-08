Росатом вместе с РАН создаст новую логистику Северного морского пути

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" вместе с Российской академией наук разрабатывает новую эффективную логистику Северного морского пути, учитывающую хрупкую природу Арктики. Об этом заявил во вторник генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на научной сессии общего собрания РАН, посвященного 75-летию атомной промышленности.

"Мы имеем большие планы совместно с академией наук по изучению Арктики и созданию, с одной стороны, очень эффективной, а, с другой стороны, защищающей природу, хрупкую экологию Арктики логистики Северного морского пути", - сказал Лихачев журналистам.

По его словам, сотрудничество также будет вестись в области возобновляемой энергетики для поиска там новых экологически защищенных решений.

"Мы наметим дальнейшие совместные действия, связанные с нашей производственной повесткой, с развитием традиционных технологий атомной энергетики, с завтрашним днем нашей работы: это управляемая термоядерная энергия, лазерная тематика", - добавил Лихачев.