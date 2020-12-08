Эксперты: российские нефтяники потеряют 650 млрд рублей из-за отмены налоговых льгот

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские нефтяные компании в ближайшие пять лет могут недополучить 650 млрд рублей денежного потока из-за отмены налоговых льгот и ограничений в рамках ОПЕК+, что может негативно отразиться на инвестиционных планах производителей. Такой прогноз в ответ на запрос ТАСС представила директор по консалтингу в секторе госрегулирования ТЭК компании VYGON Consulting Дарья Козлова.

Осенью 2020 года нефтяная отрасль пережила стремительную налоговую реформу, в результате которой были отменены ряд льгот по добыче сверхвязкой нефти, экспортной пошлине. Также были ужесточены параметры налога на добавленный доход, действующего в основном для новых месторождений. Кроме того, российские нефтяники сокращают добычу нефти примерно на 10% в 2020 году в рамках соглашения ОПЕК+.

"По нашим оценкам, суммарный выпадающий операционный денежный поток за пять лет составит 650 млрд рублей. Изъятие такого значительного финансового ресурса из отрасли скажется на планах некоторых компаний по инвестициям", - говорит Козлова.

По мнению эксперта, эти два фактора создают риски невосстановления объемов добычи после завершения сделки. Для поддержки отрасли целесообразно ввести стимулы для увеличения инвестиционной активности с 2023 года, считает она.

Правительство было вынуждено в этом году пойти на сокращение налоговых преференций для отрасли на фоне падения цен нефти.

Кризисный год

Обвал цен на рынке нефти этой весной привел не только к росту налоговой нагрузки для нефтяников, но и ухудшил их финансовые результаты. Так, совокупная EBITDA крупных российских нефтяных компаний в этом году упадет на 40% из-за снижения цен и сокращения объемов добычи, подсчитал вице-президент - старший аналитик агентства Moody`s Артем Фролов.

Но все же назвать катастрофическим для нефтяной отрасли этот год нельзя, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "В начале года компании исходили из того, что цены на нефть будут находится в диапазоне $50-60 за баррель, фактическая цена, вероятно, будет в районе $42. В итоге в долларах EBITDA российских компаний будет примерно на треть меньше первоначальных прогнозов или на уровне 2016 года, когда среднегодовые цены на нефть были сопоставимы", - считает он.