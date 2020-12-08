В Москве вложат более 45 млрд рублей на реорганизацию бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Научно-производственные и общественно-деловые объекты появятся на территории бывшей промышленной зоны "Алтуфьевское шоссе" в Москве. В ее реорганизацию планируют вложить более 45 млрд рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Решение о комплексном развитии территорий производственной зоны "Алтуфьевское шоссе" приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы. На территории бывшей промзоны появятся научно-производственные и общественно-деловые объекты, а также жилые дома. Город найдет инвестора, который вложит в реализацию проекта ориентировочно 45,2 млрд рублей", - приводят слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он уточнил, что проект даст городу более 8,2 тыс. рабочих мест и сможет ежегодно пополнять столичный бюджет на 2,7 млрд рублей. Сейчас на территории бывшей промзоны нет действующих производственных объектов.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, планируется реорганизовать территорию площадью 29,17 га, на ней будет возведена 721 тыс. кв. м различных объектов. Из них общественно-деловая и научно-производственная застройка займет почти 470 тыс. кв. м, а жилая - более 250 тыс. кв. м. В результате реализации проекта будет создано жилье для более чем 5 тыс. человек.

По данным властей, в общей сложности проекты комплексного развития территорий могут дать городу около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит около 7 трлн рублей.