Московские власти предложили начать развитие проекта Made in Moscow с интернет-торговли

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы рассматривают возможность начать развитие проекта Made in Moscow с интернет-торговли. Об этом сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин в рамках выступления на форуме " Инновации в ритейле и e-commerce".

"Мы долго-долго мечтали, продолжаем мечтать о так называемом развитии проекта Made in Moscow. Когда приходя в тот или иной магазин, вы бы видели полку "Товары, произведенные московскими предпринимателями". Долго мы обсуждаем этот вопрос с точки зрения юридической, экономической составляющей, и мне бы - первое предложение, которое я бы сегодня внес, - я бы предложил в рамках сегодняшней сессии пообсуждать, что, может быть, начинать первый шаг с интернет-торговли, ведь это не составляет труда для того, чтобы замаркировать, что вот этот товар произведен московским предпринимателем. И это для нас, и для потребителя, и для бизнеса было бы неким маркером, как некий знак московского качества", - отметил Фурсин.

Программа "Сделано в Москве" доступна экспортно ориентированным компаниям с 2016 года. Московский экспортный центр организует коллективные стенды под единым брендом Made in Moscow на ведущих мировых площадках. Также для предпринимателей готовят деловые встречи в формате MatchMaking (сервис назначения встреч - прим. ТАСС) с потенциальными закупщиками, инвесторами и партнерами. Перечень международных выставок для участия каждый год определяют сами предприниматели.