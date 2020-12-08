"Газпром нефть" передала Омской области мини-лаборатории для тестирования на COVID-19

ОМСК, 8 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" передала Омской области мини-лаборатории для ПЦР-тестирования жителей региона на коронавирус, а также направила в Омск более 7 тыс. костюмов и 1 тыс. очков для врачей. Это часть акции "Газпром нефть - медикам", сообщает компания.

"В моем понимании, это неоценимый вклад в борьбу с COVID-19 в нашем регионе. Помощь, направленная на защиту от вируса омских врачей, очень значима. Наша задача - максимально обезопасить тех, кто каждый день спасает жизни людей", - подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков.

Всего с апреля 2020 года "Газпром нефть" поставила в больницы Омской области более 1 млн очков, масок, респираторов и защитных экранов, комбинезонов, перчаток и антисептических средств, передала аппараты искусственной вентиляции легких швейцарского производства, а также обеспечивала топливом автомобили скорой помощи.

Кроме мер поддержки медиков, компания строго соблюдает необходимые санитарные требования на Омском НПЗ. Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский заметил, что сотрудники носят защитные маски, проводится регулярная обработка антисептическими средствами, установлены бактерицидные излучатели, обеззараживающие воздух. "В качестве дополнительной меры защиты и снижения нагрузки на городские лечебные учреждения создан Центр мониторинга здоровья. Сотрудники ОНПЗ могут получить дистанционные консультации врачей без необходимости посещать поликлинику или больницу", - отметил он.