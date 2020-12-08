"Газпром нефть" снизит затраты на добычу нефти из баженовской свиты

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" намерена снизить затраты на добычу нефти из баженовской свиты до 6 тыс. рублей за тонну к 2025 году. Это позволит добывать порядка 1 млн тонн такой нефти даже при цене $40 за баррель, сообщил в интервью ТАСС директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.

"К концу 2021 года компания должны выйти на заявленные ранее 8,5 тыс. рублей, после чего уйдем на снижение до 6 тыс. рублей за тонну к 2025 году. Это тот уровень, когда мы готовы идти за баженом на новые месторождения, создавать новую инфраструктуру, коммуникации, дороги и так далее", - сказал он.

"Соответственно, если наши традиционные скважины при цене нефти в $40 за баррель остаются экономически рентабельными, то они будут такими и для бажена. Поэтому к 2025 году мы хотим выйти на уровень добычи как минимум в 1 млн тонн", - добавил Вашкевич.

По его словам, компания сохраняет все планы по бажену и в условиях низких цен на нефть. Сейчас себестоимость добычи приблизились к уровню в 12 тыс. рублей за тонну.

После 2025 года "Газпром нефть" может выйти на полноценное тиражирование технологий по освоению бажена и существенно увеличить объемы добычи. "Это произойдет, если эта категория запасов будет для нас самой эффективной инвестицией по новой добыче. Но это могут быть и другие запасы - например, палеозой. Ведь мы не делаем ставку на что-то одно", - подчеркнул директор по технологическому развитию "Газпром нефти".

Ачимовка

Вашкевич отметил, что добыча из ачимовской толщи может быть более перспективной, чем бажен из-за огромных ресурсов в 1 млрд тонн.

"Например, ресурсы только по ачимовке составляют 1 млрд тонн. Если найти правильный ключ, то только они могут закрыть потребности компании в приросте ресурсной базы на следующие 10 лет. Другой вопрос, какая из этих ставок будет самой выигрышной и в каком объеме. Это покажут ближайшие годы", - заметил он.

По его словам, ачимовка не только имеет больший ресурсный потенциал, но и лучшее качество запасов, несмотря на сложные условия залегания.

"В следующем году мы сформируем целостную карту этого проекта на ближайшие 3-4 года со всеми ключевыми вводными по эффективности и инвестициям", - добавил он.

Полную версию интервью читайте по ссылке: https://tass.ru/interviews/10191295.