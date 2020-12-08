Более 40 малых предприятий Кубани в 2020 году вышли на международные электронные площадки

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Региональный центр поддержки экспорта Краснодарского края в условиях пандемии вывел более 40 предприятий малого и среднего бизнеса на международные электронные торговые площадки. Самый крупный контракт на поставки заключен с Китаем на сумму 25 млн рублей, сообщил ТАСС во вторник руководитель центра Роман Воротников.

"С начала года при содействии центра на международных электронных площадках, таких, как Alibaba, All.biz, eBay, Epinduo, Etsy, Europages размещено свыше 40 субъектов МСП, и результаты не заставляют себя ждать. Так, региональный экспортер-производитель по итогам работы на крупнейшей платформе продажи товаров Epinduo заключил экспортный контракт напоставку натуральных продуктов питания в Китай на сумму 25 млн рублей", - сказал Воротников.

Он отметил, что выход на международные электронные торговые площадки в условиях ограничений, связанных с пандемией - закрытия границ, отмены международных выставок и деловых миссий - открывает для компаний малого и среднего бизнеса доступ к неограниченному количеству потенциальных покупателей по всему миру, предоставляет возможность изучить спрос и установить связи с потенциальными контрагентами.

Среди продукции кубанского малого и среднего бизнеса на зарубежных торговых площадках наиболее востребованными оказалась мужская косметика, которая нашла своих покупателей в США. На стадии заключения находится контракт на поставку фиточая в страны Евросоюза через платформу Amazon, готовится к поставке в Китай кубанский мед.

Ранее сообщалось, что в начале пандемии на Кубани зафиксировали снижение бизнес-активности примерно на 50%. В середине ноября власти Краснодарского края сообщали, что, несмотря на пандемию, в регионе отмечен прирост субъектов малого и среднего бизнеса на 0,4%, или 97 единиц. Многие субъекты МСП региона производят экспортно-ориентированную продукцию, для продвижения которой власти региона в последние годы принимают меры по выводу экспортеров на международные электронные площадки.

Экспортный потенциал Кубани

Краснодарский край в последние годы поставляет свою продукцию практически во все страны мира. В 2020 году регион осуществлял экспорт в 137 государств. Воротников отметил, что в условиях пандемии компаниям малого и среднего бизнеса особо важно выходить на зарубежные рынки, так как снижаются размеры внутреннего рынка, из-за этого возникают избыточные производственные мощности, которые простаивают. По его словам, повышенным спросом у зарубежных партнеров пользуется уникальная продукция, за которую они готовы платить больше, чем на внутреннем российском рынке сбыта.

Воротников добавил, что еще одним стимулом для экспортеров является ослабление рубля: себестоимость производства внутри страны остается прежней, а так как экспортеры получают выручку в валюте и конвертируют ее в рубли - чем больше доля экспорта в выручке компании, тем выгоднее для нее рост доллара к рублю.

"На сегодняшний день у Центра есть все необходимые инструменты для оказания безвозмездной всесторонней информационной, консультационной поддержки и помощи в организации и ведении внешнеэкономической деятельности. Это и содействие участию предприятий края в международных мероприятиях (бизнес-миссии, выставки), способствующих продвижению региональной продукции экспортеров на внешние рынки, и обучение, повышение квалификации в сфере экспорта, перевод деловых материалов, подготовка маркетинговых исследований, консультационное содействие, сопровождение в рамках действующих контрактов, организация встреч и проведение переговоров с иностранными контрагентами", - заявил собеседник агентства.

Он добавил, что с начала 2020 года центром отработаны 48 заявок от предприятий малого и среднего бизнеса по поиску партнеров в ОАЭ, Германии, Польше, Турции, Румынии, Литве, Швейцарии, Сербии, США, Нидерландах, а также странах СНГ. "Из них 18 субъектов малого и среднего предпринимательства заключили экспортные контракты, 12 предприятий представили свою продукцию в шоу-румах в Армении и Казахстане. Даже в разгар пандемии оказанная центром помощь позволила заключить одному из кубанских предприятий экспортный контракт напоставку сахара в Республику Казахстан на сумму свыше 50 млн рублей", - отметил Воротников.

Руководитель центра поддержки экспорта сообщил, что в 2020 году число предприятий малого и среднего бизнеса, впервые начавших экспортировать свою продукцию, выросло на 20. Компании поставили иностранным партнерам такую продукцию, как мужская и женская одежда, хозяйственно-бытовые товары, косметика, дубовые доски, гофрированная бумага и картон, детские кроватки, подсолнечное масло, быстрорастворимые напитки и даже лакомства для собак. "Широка и география продаж - страны СНГ, Китай, Великобритания, США, Германия, Литва, Латвия, Швейцария. Общая сумма экспорта составила порядка 20 млн рублей", - сказал он.

Центр координации поддержки экспорта создан в Краснодарском крае в 2011 году и функционирует как региональный элемент инфраструктуры государственной поддержки экспортно-ориентированного малого и среднего предпринимательства.