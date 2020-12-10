Из предпринимателей - в экспортеры. Что малый бизнес Кузбасса предлагает внешним рынкам?

Экспорт - неотъемлемая часть любой региональной экономики. Чем больше местные компании интегрированы в мировые рынки, тем устойчивее экономическая основа государства. Причем в приоритете сегодня развитие экспорта несырьевого - того, что предлагает товары с высокой добавленной стоимостью и значительными конкурентными преимуществами. Как раз такие товары и производит преимущественно малый и средний бизнес. Поддержка его экспортной ориентированности включена в задачи национальных проектов.
Для промышленного Кузбасса развитие несырьевого экспорта еще и важный инструмент для диверсификации региональной экономики. Экспорт сырьевой продукции в регионе отлично налажен крупными промышленными предприятиями - шахты, разрезы, обогатительные фабрики, один из крупнейших в мире сталелитейных заводов и химический комбинат берут на себя основную долю экспортных операций, география поставок - почти на все континенты мира. Доля экспорта несырьевых неэнергетических товаров пока не так велика, хотя потенциал этого направления огромен.
Для поддержки малых и средних компаний Кузбасса в несырьевой неэнергетической сфере экономики в 2019 году был создан региональный Центр поддержки экспорта, который работает в рамках национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт". Центр становится проводником между бизнесом и его потенциальными иностранными клиентами, помогает предпринимателям сформировать свою экспортную стратегию и развивать бизнес в направлении международных продаж. Как начинающим, так и опытным экспортерам эти услуги оказываются комплексно и бесплатно.
С начала работы Центра поддержки экспорта Кузбасса более 200 малых и средних компаний региона уже воспользовались его услугами, а более 40 предприятий заключили экспортные контракты. Среди них индивидуальный предприниматель из Кемерова Илья Карпусь. Несколько лет назад он начал производить по своему авторскому рецепту специальную наживку для ловли карпа и продавал ее местным рыбакам. Объемы были небольшие, но приносили стабильный доход.
Год назад на кузбасском съезде предпринимателей Илья познакомился с командой специалистов регионального Центра поддержки экспорта, их содействие и стало катализатором для развития бизнеса. Потенциал его необычной продукции разглядели сразу, хорошую рекламу сделали и рыболовные успехи самого предпринимателя: на свою наживку Карпусь ловит 20-килограммовых карпов, притом что поймать такую рыбу весом более 10–15 кг - это уже большая удача.
Кемеровский предприниматель получил консультацию по внешнеэкономической деятельности и еще до пандемии при софинансировании Центра поддержки экспорта Кузбасса принял участие в одной из крупнейших международных выставок в сфере рыболовства в Москве с индивидуальным стендом.
Это помогло бизнесмену расширить географию поставок и найти новых клиентов. Теперь он не только работает с частными заказами от рыбаков, но и сотрудничает с оптовыми покупателями - специализированными магазинами по всей России. Зарубежные клиенты появились благодаря размещению на eBay, которое профинансировал Центр поддержки экспорта Кузбасса, - теперь продукция Ильи отправляется в Англию, Францию, США, Болгарию, Ирландию, Израиль и другие страны.
"Я даже представить себе не мог, как все сложится. Работать стали без выходных, спрос вырос очень, реклама, продвижение на международных площадках в сочетании с добрым именем привели к тому, что активно пошли продажи. Когда новые клиенты приходят и по нескольку раз за сезон обращаются - это основной показатель качества продукции", - делится Карпусь.
Всю продукцию - а это более 50 наименований товара - кузбасский бизнесмен фасует в фирменную упаковку с созвучным его рыболовной фамилии брендом Carpus. Несмотря на оригинальный дизайн, пользующуюся возросшим спросом прикормку и наживку от Карпуся стали подделывать и фасовать в похожие упаковки. Тогда предприниматель обратился в региональный центр "Мой бизнес". В рамках нацпроекта по предпринимательству центр оказывает бизнесу услуги по регистрации товарного знака - бесплатно оформляет весь необходимый пакет документов, направляет в ведомственные органы и сопровождает заявку на всех стадиях регистрации.
Экспортные успехи еще одного кузбасского предпринимателя в этом году отметили на федеральном уровне. Компания "Кедр экспорт" заняла третье место в номинации "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "Малое и среднее предпринимательство" на всероссийском конкурсе "Экспортер года". Свое присутствие на внешних рынках производитель кедрового ореха из Сибири уже несколько лет расширяет при содействии Российского экспортного центра, а в последние два года еще и с помощью регионального экспортного центра и центра "Мой бизнес" в Кузбассе. В рамках господдержки бизнесу помогли с участием в международных выставках, размещением на международных электронных торговых площадках, декларированием продукции, в процессе - регистрация товарного знака.
Сегодня компания осуществляет полный цикл производства кедрового ореха - от сбора урожая в экологически чистых лесах Сибири до его переработки и фасовки на собственном производстве. Не только сами ядра ореха, но и шишки, кедровое масло и даже варенье уже есть на полках магазинов в десятках стран мира, а в Германии работает собственный филиал.
"Исследовали спрос, он есть и в России, и особенно за границей. Так и появилась идея наладить производство и экспорт. Очень много трудностей связано с вывозом нашей продукции, не во все страны можно ее ввозить. На сегодня уже около 95% всей продукции идет на экспорт. Поддержкой мы пользуется, огромная помощь для экспортеров оказывается, мы это ощущаем на себе" - делится руководитель компании, предприниматель Вячеслав Данилкин.
Сегодня при содействии Центра поддержки экспорта Кузбасса предприниматели региона экспортируют на внешние рынки пищевые продукты из сибирских дикоросов - варенье из кедровой шишки, кедровое масло, орехи, иван-чай, семена подсолнечника. Также пользуется спросом химическая продукция от кузбасского бизнеса, например нефтеполимерные смолы. Кроме того, кузбассовцы экспортируют сухие строительные смеси, натуральную косметику, детские игрушки, комплектующие для горно-шахтного оборудования. География экспорта - более 40 стран мира.
Даже во время пандемии коронавируса бизнес Кузбасса демонстрирует хорошие экспортные результаты. Центр поддержки экспорта сумел быстро адаптироваться к новым реалиям и перестроил свою работу. До пандемии самым эффективным способом поиска иностранных покупателей для предпринимателей было участие в международных выставках и бизнес-миссиях, но массовые мероприятия, как и международные авиаперелеты, с весны были отменены. Эффективным способом продвижения продукции кузбасских предпринимателей на международные рынки в сложившихся условиях стало их размещение на международных электронных площадках и участие в онлайн-бизнес-миссиях. Более 30 предпринимателей уже работают на международных маркетплейсах eBay, Allbiz, Alibaba, а при содействии центра "Мой бизнес" также осваивают российские торговые площадки Ozon и Wildberries.
К 2024 году бизнес региона должен продавать несырьевых товаров за рубеж не менее чем на 4,5 млрд долларов. К этому же времени при содействии Центра поддержки экспорта на международные рынки должны выйти свыше 140 компаний малого и среднего бизнеса, чтобы Кузбасс знали за рубежом не только как одного из крупнейших в мире поставщика угля, но и как регион с современной, инновационной и конкурентной продукцией из самых разных несырьевых отраслей.
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