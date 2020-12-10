Из предпринимателей - в экспортеры. Что малый бизнес Кузбасса предлагает внешним рынкам?

По объемам экспорта Кузбасс уже долгие годы является лидером среди регионов Сибири, обеспечивая ежегодно более 40% продукции, поставляемой из СФО на внешние рынки. Основа кузбасского экспорта - это уголь и продукты его переработки. Но свою долю в структуре экспортных операций Кузбасса сегодня активно наращивает малый и средний бизнес

Экспорт - неотъемлемая часть любой региональной экономики. Чем больше местные компании интегрированы в мировые рынки, тем устойчивее экономическая основа государства. Причем в приоритете сегодня развитие экспорта несырьевого - того, что предлагает товары с высокой добавленной стоимостью и значительными конкурентными преимуществами. Как раз такие товары и производит преимущественно малый и средний бизнес. Поддержка его экспортной ориентированности включена в задачи национальных проектов. Для промышленного Кузбасса развитие несырьевого экспорта еще и важный инструмент для диверсификации региональной экономики. Экспорт сырьевой продукции в регионе отлично налажен крупными промышленными предприятиями - шахты, разрезы, обогатительные фабрики, один из крупнейших в мире сталелитейных заводов и химический комбинат берут на себя основную долю экспортных операций, география поставок - почти на все континенты мира. Доля экспорта несырьевых неэнергетических товаров пока не так велика, хотя потенциал этого направления огромен.

Несырьевой экспорт во многом решает проблему монозависимости экономики и продвигает Кузбасс как бренд на международных рынках. В регионе большое количество интересных, самобытных компаний в малом и среднем бизнесе, которые предлагают конкурентоспособную и уникальную продукцию. Они создают дополнительные рабочие места и, как правило, высокоэффективные производства. Это обеспечивает стабильные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, более высокие темпы роста валового регионального продукта и в итоге положительно влияет на благосостояние и качество жизни кузбассовцев. Сергей Цивилев губернатор Кузбасса

Для поддержки малых и средних компаний Кузбасса в несырьевой неэнергетической сфере экономики в 2019 году был создан региональный Центр поддержки экспорта, который работает в рамках национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт". Центр становится проводником между бизнесом и его потенциальными иностранными клиентами, помогает предпринимателям сформировать свою экспортную стратегию и развивать бизнес в направлении международных продаж. Как начинающим, так и опытным экспортерам эти услуги оказываются комплексно и бесплатно.

Многие из тех предпринимателей, кто обращается за поддержкой, раньше могли и не задумываться о том, что когда-то станут экспортерами. Им это кажется сложным, непонятным. Задача инфраструктуры поддержки бизнеса - помочь кузбасским компаниям раскрыть их экспортный потенциал и вывести их продукцию на зарубежные рынки в тех нишах, где она будет востребована. Для этого требуется серьезный анализ рынка, подбор инструментов, площадок для продвижения, правильное позиционирование. Сегодня бизнесу доступно такое комплексное сопровождение по выходу на иностранные рынки. Константин Венгер заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию

С начала работы Центра поддержки экспорта Кузбасса более 200 малых и средних компаний региона уже воспользовались его услугами, а более 40 предприятий заключили экспортные контракты. Среди них индивидуальный предприниматель из Кемерова Илья Карпусь. Несколько лет назад он начал производить по своему авторскому рецепту специальную наживку для ловли карпа и продавал ее местным рыбакам. Объемы были небольшие, но приносили стабильный доход. Год назад на кузбасском съезде предпринимателей Илья познакомился с командой специалистов регионального Центра поддержки экспорта, их содействие и стало катализатором для развития бизнеса. Потенциал его необычной продукции разглядели сразу, хорошую рекламу сделали и рыболовные успехи самого предпринимателя: на свою наживку Карпусь ловит 20-килограммовых карпов, притом что поймать такую рыбу весом более 10–15 кг - это уже большая удача.

Описание Илья Карпусь, предприниматель © Мария Пименова / ТАСС

Кемеровский предприниматель получил консультацию по внешнеэкономической деятельности и еще до пандемии при софинансировании Центра поддержки экспорта Кузбасса принял участие в одной из крупнейших международных выставок в сфере рыболовства в Москве с индивидуальным стендом. Это помогло бизнесмену расширить географию поставок и найти новых клиентов. Теперь он не только работает с частными заказами от рыбаков, но и сотрудничает с оптовыми покупателями - специализированными магазинами по всей России. Зарубежные клиенты появились благодаря размещению на eBay, которое профинансировал Центр поддержки экспорта Кузбасса, - теперь продукция Ильи отправляется в Англию, Францию, США, Болгарию, Ирландию, Израиль и другие страны. "Я даже представить себе не мог, как все сложится. Работать стали без выходных, спрос вырос очень, реклама, продвижение на международных площадках в сочетании с добрым именем привели к тому, что активно пошли продажи. Когда новые клиенты приходят и по нескольку раз за сезон обращаются - это основной показатель качества продукции", - делится Карпусь. Всю продукцию - а это более 50 наименований товара - кузбасский бизнесмен фасует в фирменную упаковку с созвучным его рыболовной фамилии брендом Carpus. Несмотря на оригинальный дизайн, пользующуюся возросшим спросом прикормку и наживку от Карпуся стали подделывать и фасовать в похожие упаковки. Тогда предприниматель обратился в региональный центр "Мой бизнес". В рамках нацпроекта по предпринимательству центр оказывает бизнесу услуги по регистрации товарного знака - бесплатно оформляет весь необходимый пакет документов, направляет в ведомственные органы и сопровождает заявку на всех стадиях регистрации.

Регистрация товарного знака - это единственный способ закрепить за собой исключительные права на свой товарный знак в России или любой другой стране. Заявка на данную услугу для Ильи Карпуся поддержана конкурсной комиссией, предварительная стоимость услуги составляет порядка 120 тыс. рублей. Центр не только возьмет на себя все сопровождение процесса регистрации - от оформления пакета документов до получения свидетельства, - но и компенсирует 95% от всех затрат. Мы работаем вместе с Центром поддержки экспорта Кузбасса и сопровождаем наших предпринимателей комплексно по всем направлениям, где им необходима помощь. Только так бизнес может уверенно развиваться как на внутренних, так и на внешних рынках. Кристина Шинкарюк директор центра "Мой бизнес" в Кузбассе

Экспортные успехи еще одного кузбасского предпринимателя в этом году отметили на федеральном уровне. Компания "Кедр экспорт" заняла третье место в номинации "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "Малое и среднее предпринимательство" на всероссийском конкурсе "Экспортер года". Свое присутствие на внешних рынках производитель кедрового ореха из Сибири уже несколько лет расширяет при содействии Российского экспортного центра, а в последние два года еще и с помощью регионального экспортного центра и центра "Мой бизнес" в Кузбассе. В рамках господдержки бизнесу помогли с участием в международных выставках, размещением на международных электронных торговых площадках, декларированием продукции, в процессе - регистрация товарного знака. Сегодня компания осуществляет полный цикл производства кедрового ореха - от сбора урожая в экологически чистых лесах Сибири до его переработки и фасовки на собственном производстве. Не только сами ядра ореха, но и шишки, кедровое масло и даже варенье уже есть на полках магазинов в десятках стран мира, а в Германии работает собственный филиал. "Исследовали спрос, он есть и в России, и особенно за границей. Так и появилась идея наладить производство и экспорт. Очень много трудностей связано с вывозом нашей продукции, не во все страны можно ее ввозить. На сегодня уже около 95% всей продукции идет на экспорт. Поддержкой мы пользуется, огромная помощь для экспортеров оказывается, мы это ощущаем на себе" - делится руководитель компании, предприниматель Вячеслав Данилкин.

Сегодня при содействии Центра поддержки экспорта Кузбасса предприниматели региона экспортируют на внешние рынки пищевые продукты из сибирских дикоросов - варенье из кедровой шишки, кедровое масло, орехи, иван-чай, семена подсолнечника. Также пользуется спросом химическая продукция от кузбасского бизнеса, например нефтеполимерные смолы. Кроме того, кузбассовцы экспортируют сухие строительные смеси, натуральную косметику, детские игрушки, комплектующие для горно-шахтного оборудования. География экспорта - более 40 стран мира. Даже во время пандемии коронавируса бизнес Кузбасса демонстрирует хорошие экспортные результаты. Центр поддержки экспорта сумел быстро адаптироваться к новым реалиям и перестроил свою работу. До пандемии самым эффективным способом поиска иностранных покупателей для предпринимателей было участие в международных выставках и бизнес-миссиях, но массовые мероприятия, как и международные авиаперелеты, с весны были отменены. Эффективным способом продвижения продукции кузбасских предпринимателей на международные рынки в сложившихся условиях стало их размещение на международных электронных площадках и участие в онлайн-бизнес-миссиях. Более 30 предпринимателей уже работают на международных маркетплейсах eBay, Allbiz, Alibaba, а при содействии центра "Мой бизнес" также осваивают российские торговые площадки Ozon и Wildberries. К 2024 году бизнес региона должен продавать несырьевых товаров за рубеж не менее чем на 4,5 млрд долларов. К этому же времени при содействии Центра поддержки экспорта на международные рынки должны выйти свыше 140 компаний малого и среднего бизнеса, чтобы Кузбасс знали за рубежом не только как одного из крупнейших в мире поставщика угля, но и как регион с современной, инновационной и конкурентной продукцией из самых разных несырьевых отраслей.