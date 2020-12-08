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В Кремле надеются, что в 2021 году в РФ не будет такого падения экономики, как в текущем

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что России удалось минимизировать негативный эффект для экономики от пандемии по сравнению с некоторыми другими странами

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия не сможет полностью освободиться от негативного влияния мирового кризиса, однако власти страны рассчитывают, что в 2021 году удастся не допустить такого падения национальной экономики, как в текущем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отмечается в опубликованном во вторник аналитическом комментарии агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), переход в России к стратегии сокращения бюджетного дефицита в 2021 году может привести к затягиванию восстановления национальной экономики. Комментируя эти данные, представитель Кремля заметил, что у российского правительства иные прогнозы.

"Безусловно, мы, к сожалению, не сможем освободиться от негативного влияния всемирного кризиса, но в целом есть ожидания, что в следующем году падение не будет таким, как в этом, - сказал Песков. - Хотя и в этом [году], собственно говоря, удалось его минимизировать, и в целом мы прошли [пандемию] с наименьшим негативным эффектом по сравнению с целым рядом других стран".

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