В Кремле надеются, что в 2021 году в РФ не будет такого падения экономики, как в текущем

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия не сможет полностью освободиться от негативного влияния мирового кризиса, однако власти страны рассчитывают, что в 2021 году удастся не допустить такого падения национальной экономики, как в текущем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отмечается в опубликованном во вторник аналитическом комментарии агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), переход в России к стратегии сокращения бюджетного дефицита в 2021 году может привести к затягиванию восстановления национальной экономики. Комментируя эти данные, представитель Кремля заметил, что у российского правительства иные прогнозы.

"Безусловно, мы, к сожалению, не сможем освободиться от негативного влияния всемирного кризиса, но в целом есть ожидания, что в следующем году падение не будет таким, как в этом, - сказал Песков. - Хотя и в этом [году], собственно говоря, удалось его минимизировать, и в целом мы прошли [пандемию] с наименьшим негативным эффектом по сравнению с целым рядом других стран".