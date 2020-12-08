Около 5 тыс. ресторанов в Петербурге попадут под ограничения в новогодние праздники

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Ограничения, введенные властями Санкт-Петербурга, затронут около 5 тыс. заведений общественного питания в новогодние праздники. Об этом сообщил во вторник ТАСС зампредседателя Партии роста Виктор Звагельский.

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили о беспрецедентных ограничениях на период новогодних каникул, запретив работу кафе, ресторанов, музеев, театров и проведение концертов в период с 30 декабря по 10 января.

"Представители индустрии посчитали, что при соблюдении постановления закроются по меньшей мере 5 тыс. заведений, а без работы останутся более 100 тыс. человек", - сказал Звагельский.

Он также прокомментировал информацию о том, что несколько ресторанов, баров и кальянных создали "Карту сопротивления", на которой отметили свое местонахождение и написали о работе для гостей в штатном режиме, несмотря на ограничения.

"Сдержать предпринимателей от "всеобщего неповиновения" сегодня могут только адекватные меры поддержки от власти: обнуление налогов, арендной платы, платежей за услуги ЖКХ, кредитов, компенсации заработных плат. Мы считаем, что пора перестать душить бизнес и пойти на компромисс. Пока еще есть время", - заключил Звагельский.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в комментарии ТАСС напомнил, что ресторанам по-прежнему "разрешена работа на доставку, возможны разнообразные формы присоединения ресторанного бизнеса к уличным мероприятиям в городе". Он уточнил, что рассматривается "возможность оказания дополнительной помощи пострадавшим от ограничений отраслям". Позже губернатор призвал горожан воздержаться от многолюдных новогодних вечеринок, чтобы избежать полного локдауна в городе.