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Песков: тема договоренностей ОПЕК+ может быть поднята на встрече Путина с кабмином

По словам представителя Кремля, среди участников встречи будет вице-премьер РФ Александр Новак

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может обсудить во вторник на совещании с членами правительства тему договоренностей ОПЕК+.

"Вполне может быть, этого нельзя исключать", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будут ли обсуждаться договоренности ОПЕК+ на совещании Путина с кабинетом министров. По словам представителя Кремля, среди участников встречи будет вице-премьер РФ Александр Новак. "Если президент посчитает целесообразным эту тему поднять, то Новак сможет доложить о результатах этой работы [ОПЕК+]", - считает Песков.

"Какие-то оперативные темы прорабатываются [к совещанию], но часть [тем] совещания может меняться в соответствии с актуальностью тех или иных вопросов", - добавил он.

На встрече 3 декабря министры стран альянса договорились постепенно наращивать добычу нефти с 1 января 2021 года. Механизм предполагает рост предложения не более чем на 500 тыс. б/с в месяц. Всего страны ОПЕК+ намерены восстановить добычу нефти на 2 млн б/с. Также достигнута договоренность проводить заседания ежемесячно.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНовак, Александр ВалентиновичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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