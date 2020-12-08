В РФ в 2020 году работодатели выделили более 17 млрд рублей на предотвращение травматизма

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Свыше 17 млрд рублей было направлено работодателями на страховые взносы для предотвращения травматизма на производстве. Об этом во вторник заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По словам главы Минтруда, в настоящее время ежегодно растут объемы сумм страховых взносов, направляемых работодателями на финансовое обеспечение предупредительных мер по снижению производственного травматизма.

"За последние пять лет мы увидели значительный рост сумм, выделяемых работодателями на эти цели. То есть <…> в 2019 году эта сумма составляла порядка 14,5 млрд рублей с ростом на 60% за последние пять лет. На сегодняшний день мы видим, что уже на 2020 год эта сумма составляет 17,5 млрд рублей", - сказал он на международной специализированной выставке "Безопасность и охрана труда"

Котяков добавил, что имеется положительная тенденция по снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний на предприятиях.

"То есть мы динамику наблюдали, и в 2020 году по отношению к 2019 году, и в 2019 году по отношению к 2018 году", - отметил глава Минтруда.