Мордовия получит более 1 млрд рублей на сбалансированность бюджета

ТАСС, 8 декабря. Мордовия получит из федерального бюджета более 1 млрд рублей на компенсацию недополученных из-за пандемии доходов в бюджет, сообщили во вторник в пресс-службе главы республики.

"Мордовия получит больше 1 млрд рублей из федерального бюджета. Средства выделят на поддержание стабильности бюджета региона. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

По данным министерства, средства выделены регионам, у которых из-за пандемии существенно сократились поступления в казну. "Эти деньги помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами, закупить лекарства, поддержать жилищно-коммунальное хозяйство и завершить проекты, которые нужны, чтобы обеспечить людям комфортные условия для жизни", - отмечается в сообщении.