Глава Минторга США назвал Китай основной военной и экономической угрозой в Азии

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Министр торговли США Уилбур Росс считает, что Китай представляет собой основную военную и экономическую угрозу в азиатском регионе. Такое мнение он высказал во вторник на открытии проводимого в Сингапуре азиатского форума, организованного экономическим Институтом Майкла Милкена, сообщает телеканал CNBC.

Как утверждал глава американского Минторга, Китай до сих пор не соблюдает многие правила международной торговли, из-за чего США вынуждены применять в отношении него санкционные меры. По его словам, на КНР приходится 210 из 539 постановлений, принятых Соединенными Штатами в целях противодействия демпинговым поставкам. Китайские производители, сказал министр, занимают и "значительную место" в американском списке компаний, взаимодействие с которыми ограничено для поставщиков из США по соображениям национальной безопасности.

"Китай по-прежнему остается крупнейшим потенциальным рынком и основной военной и экономической угрозой в регионе", - заявил Росс на форуме.

Он выразил уверенность в том, соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), подписанное Китаем и 14 другими странами АТР, не решит "наиболее важных вопросов" в торговой сфере, таких как субсидирование поставок для госкомпаний, обеспечение равного доступа на рынки и нарушение интеллектуальных прав, но отметил важность усилий, направленных на устранение региональных торговых барьеров.

"Важно, чтобы мы продолжали оказание содействия повсеместному развитию более свободной и справедливой торговли при [одновременной] защите национальной безопасности и экономических интересов. США, по сути, являются наименее [защищенной] в плане протекционистских мер крупной экономикой", - цитирует CNBC слова Росса.

Телеканал напомнил, что отношения между США и Китаем значительно осложнились после прихода администрации Дональда Трампа. В течение двух последних лет обе страны вводили тарифные ограничения в отношении товаров друг друга, развязав торговую войну, оказавшую негативное влияние на всю глобальную экономику. В текущем году в этом противостоянии была сделана пауза после подписания сторонами договоренности о реализации "первого этапа" торгового соглашения, по которому, в частности, Китай должен приобрести в 2020 и 2021 годах дополнительно американских товаров и услуг на $200 млрд. Росс выразил надежду на то, что Пекин выполнит взятые на себя обязательства.