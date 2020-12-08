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Путин обсудит 8 декабря инвестпрограмму РЖД

Кроме того, у президента на этот день запланировано несколько закрытых встреч

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на совещании во вторник обсудит параметры финансового плана и инвестиционную программу ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в середине дня Путин проведет большое совещание по теме РЖД. "Будут обсуждаться параметры финансового плана, инвестиционная программа", - сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что в мероприятии примут участие глава РЖД Олег Белозеров, профильные члены правительства, в том числе первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Минтранса Виталий Савельев, а также помощник президента России Максим Орешкин.

Кроме того, у Путина во вторник запланировано несколько закрытых встреч, добавил Песков.

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РоссияБелоусов, Андрей РэмовичБелозеров, Олег ВалентиновичОрешкин, Максим СтаниславовичРешетников, Максим ГеннадьевичСавельев, Виталий Геннадьевич
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