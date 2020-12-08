Комиссия Мосгордумы поддержала 15 поправок в бюджет Москвы на 2021 год

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Члены комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике одобрили 15 поправок в проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, в том числе предлагается увеличить расходы на здравоохранение и социальную сферу. Об этом сообщила во вторник на заседании комиссии ее председатель Людмила Гусева.

"Комиссия Московской городской думы по экономической и социальной политике рекомендуют думе принять поправки редактора и поправки, одобренные редактором к проекту закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов" и не поддерживать поправки, отклоненные редактором", - сказала Гусева.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов, редактор законопроекта Елена Зяббарова уточнила, что всего ко второму чтению проекта бюджета внесено 205 поправок от депутатов и депутатских объединений, а также три поправки от редактора.

"Начну с поправок, предлагаемых к принятию. Их 15. Поправки с 1 по 11 фракции партии "Единая Россия" и депутатов Мосгордумы Бабаяна, Головченко, Киселевой, Метлиной и Николаевой предусматривают увеличение на 5 млрд рублей расходов государственной программы "Развитие здравоохранения Москвы" на проведение капитального ремонта медицинских учреждений и приведение их к новому московскому стандарту", - сказала Зяббарова. Таким образом, в 2021 году может быть отремонтировано более 40 поликлиник.

Она отметила, что также предлагается дополнительно выделить 1,2 млрд рублей на оказание высокотехнологичной медпомощи, не включенной в программу обязательного медицинского страхования. Кроме этого, 2,5 млрд рублей предлагается направить на продолжение реализации проекта "Искусство детям" в части проведения капитального ремонта в музыкальных и художественных школах, а также на приобретение новых музыкальных инструментов.

По ее словам, еще 1 млрд рублей предлагается направить на проведение ремонтно-реставрационных работ в зрительных залах театров Москвы, оснащение их театрально-технологическим оборудованием, а 500 млн рублей - на реализацию проекта "Московские библиоцентры", в частности, на модернизацию проведения капитального ремонта и оснащение специализированным оборудованием городских библиотек. Более того, предлагается заложить 750 млн рублей на предоставление инвалидам технических средств реабилитации и 500 млн рублей - на поддержку реализаций комплексных инновационных проектов. Еще 500 млн рублей предлагается направить на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере креативной индустрии.

Депутаты также считают нужным увеличить на 500 млн рублей финансирование на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. "Замечу, что данная поправка, по сути, учитывает еще две поправки фракции КПРФ - поправка № 20, поправка депутата Тимонова - № 177 в таблице поправок, которыми также предлагалось увеличить расходы на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей тоже на 500 млн рублей", - добавила Зяббарова.