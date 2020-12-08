Объем кредитных поручительств малому бизнесу Москвы составил 9 млрд рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ), подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, за 11 месяцев 2020 года выдал более 9 млрд рублей поручительств, что помогло столичным бизнесменам получить 19,2 млрд рублей заемных средств. Об этом сообщает во вторник пресс-служба департамента.

"Гарантии фонда покрывают до 70% кредита. За 11 месяцев этого года ФСКМБМ выдал более 9 млрд рублей поручительств, что помогло столичным бизнесменам получить 19,2 млрд рублей заемных средств. Две трети поручительств выданы для кредитования на пополнение оборотных средств, то есть на самые острые нужды предпринимателей. Это позволило малому бизнесу Москвы продолжить работу, сохранить рабочие места в кризисных условиях и выполнить свои обязательства по производству и поставкам продукции", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

За 11 месяцев 2019 года объем кредитных поручительств составил также "более 9 млрд рублей", уточнили ТАСС в пресс-службе департамента.

В качестве примера поддержки в 2020 году пресс-служба приводит предприятие "Московский дом новогодних подарков" (ООО "Миранда"), которое перед Новым годом получило гарантийную поддержку на выпуск в срок необходимого количества подарков заказчикам. Предприятие входит в пятерку лидеров рынка по объемам поставок, продукцию компании получат порядка полумиллиона семей страны. Компания наполняет новогодние подарки конфетами и другими сладостями, развивающими играми, обучающими книгами, гаджетами, наборами для селфи.

За время работы Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы кредиторы выдали предпринимателям под его гарантии свыше 180 млрд рублей заемных средств. Подать заявку на поручительство можно, обратившись непосредственно в ФСКМБМ, в один из 70 банков-партнеров фонда, указанных на его сайте, или в центрах услуг для бизнеса.