В Архангельской области выбрали перспективные озера для разведения рыбы

АРХАНГЕЛЬСК, 8 декабря. /ТАСС/. Перспективные водоемы для разведения рыбы определили в ряде районов Архангельской области. Как во вторник сообщает пресс-служба администрации региона, в 2020 году были проведены обследования озер в Шенкурском, Коношском, Плесецком, Каргопольском районах и в Северодвинске.

"Министерство АПК и торговли Архангельской области представило результаты исследований водоемов на предмет их пригодности для организации товарного рыбоводства - создания бизнеса по выращиванию радужной форели. В 2020 году были изучены озера Шенкурского, Коношского, Плесецкого, Каргопольского районов, а также муниципального образования "Северодвинск", - говорится в сообщении.

Работа была проведена в рамках государственных заданий сотрудниками Северного филиала Всероссийского НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н. М. Книповича. Архангельская область - единственный в стране регион, где на исследования водоемов, перспективных для аквакультуры, выделяются средства областного бюджета. В 2020 году на обследования было выделено 681 тыс. рублей федеральных средств и 1 млн рублей из областного бюджета.

Изучая водоемы, специалисты оценивают не только их пригодность для выращивания рыбы, но и транспортную доступность, возможности подключения к электросетям, близость к рынкам сбыта продукции. В Плесецком районе из пяти обследованных озер можно использовать три. Возможный суммарный объем выращивания радужной форели может составить 5820 тонн рыбы в год. Из пяти обследованных водоемов Северодвинска для товарного рыбоводства пригодны два, где можно вырастить 341 тонну рыбы.

В Шенкурском районе из пяти озер и двух озерных систем подходящими для выращивания форели специалисты признали два озера, на которых суммарно есть возможность выращивать до 16 тонн рыбы. На территории Каргопольского района было изучено 32 озера, пригодными признаны два, где есть возможность выращивать 33 тонны форели. В Коношском районе из шести обследованных озер для аквакультуры подходят пять, в которых в общей сложности можно вырастить 147 тонн рыбы.

Все данные об озерах, пригодных для аквакультуры, заносятся на специальную карту, которая размещена на сайте министерства АПК и торговли Архангельской области. За последние три года объем товарного рыбоводства в регионе вырос в два раза - до 180 тонн. В 2021 году работы по исследованию водоемов планируется продолжить, в областном бюджете на работы предусмотрен 1 млн рублей.