В России средняя сумма автокредита в октябре выросла на 3,6%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Средняя сумма выданных в октябре 2020 года автокредитов увеличилась по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 3,6% и достигла почти 860 тыс. рублей. Такой размер среднего чека близок к рекордному уровню конца 2019 года (861,8 тыс. рублей), говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Начиная с летних месяцев текущего года средний чек автокредита постоянно растет, - приводит пресс-служба слова генерального директора бюро Александра Викулина. - Этот рост уже полностью отыграл "весеннее" падение и даже вышел на рекордные уровни конца прошлого года. В первую очередь этому поспособствовал отложенный на несколько месяцев спрос на приобретение автомобилей, в том числе в кредит. Помимо этого, основными причинами активности на авторынке стали расширение условий госпрограмм "Первый/Семейный автомобиль", а также ожидание покупателями повышения цен на автомобили, которым производители компенсировали рост курсов валют, произошедший в марте".

В октябре самый большой средний размер выданных автокредитов среди 30 регионов - лидеров по объемам автокредитования отмечен в Москве (1 319,9 тыс. рублей), Московской области (1 062,0 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (1 046,7 тыс. рублей), в Краснодарском крае (969,8 тыс. рублей), а также в Ленинградской области (955,3 тыс. рублей).