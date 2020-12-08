"Уральские авиалинии" возобновляют полеты в Киргизию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновляет регулярные рейсы в Ош и Бишкек (Киргизия) из восьми городов России. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в среду.

"Киргизия открывает границы для всех иностранных туристов, а это значит, что мы начинаем выполнять регулярные рейсы в Ош и Бишкек из восьми городов России. Летим из Москвы (Домодедово), Жуковского, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижневартовска, Казани, Красноярска и Самары", - говорится в сообщении.

Перед въездом в страну туристам нужно будет предоставить справку об отсутствии COVID-19 при посадке в самолет. Сдать ПЦР-тест необходимо за 72 часа до прибытия в страну.

Россия из-за пандемии весной прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами. С лета были частично возобновлены полеты в ряд государств, в том числе в Киргизию.

"Уральские авиалинии" - одна из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году она перевезла более 9,5 млн пассажиров.