{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

"Уральские авиалинии" возобновляют полеты в Киргизию

Они будут выполняться из Москвы, Жуковского, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижневартовска, Казани, Красноярска и Самары

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновляет регулярные рейсы в Ош и Бишкек (Киргизия) из восьми городов России. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в среду.

"Киргизия открывает границы для всех иностранных туристов, а это значит, что мы начинаем выполнять регулярные рейсы в Ош и Бишкек из восьми городов России. Летим из Москвы (Домодедово), Жуковского, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижневартовска, Казани, Красноярска и Самары", - говорится в сообщении.

Перед въездом в страну туристам нужно будет предоставить справку об отсутствии COVID-19 при посадке в самолет. Сдать ПЦР-тест необходимо за 72 часа до прибытия в страну.

Россия из-за пандемии весной прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами. С лета были частично возобновлены полеты в ряд государств, в том числе в Киргизию.

"Уральские авиалинии" - одна из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году она перевезла более 9,5 млн пассажиров.

Теги
КиргизияРоссияПандемия COVID-19
Кому поможет продление "дачной амнистии"
Читать полностью