Более 8 млрд рублей направлено в качестве пособий безработным в Подмосковье

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области с апреля направили более 8 млрд рублей на пособия по безработице. Количество безработных в регионе по сравнению с началом 2020 года выросло в шесть раз и достигло 140 тыс. человек. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства социального развития региона.

"С апреля по октябрь этого года количество безработных выросло в шесть раз - до 140 тыс. человек. На пособия по безработице потрачено уже 8,1 млрд рублей из средств федерального и областного бюджетов. Финансирование из федерального бюджета на пособие по безработице имеется в полном объеме, и до конца года все начисленные выплаты будут произведены в полном объеме", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.

В министерстве пояснили, что в период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, были увеличены размеры минимального и максимального пособия по безработице, также официально признанным безработными предоставлялась выплата в 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Период начисления повышенных пособий действовал до 30 сентября.

Как отметили в пресс-службе, с 1 октября в Подмосковье действуют обычные правила начисления пособия по безработице и периоды для выплаты пособия в минимальном размере - 1 500 рублей на три месяца, в максимальном - 12 130 рублей на шесть месяцев.