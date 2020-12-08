Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат помощников депутатов и сенаторов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат помощников депутатов Госдумы и членов Совета Федерации до 1 января 2022 года. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента кабмином в сентябре вместе с проектом федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Документ подразумевает приостановку действия норм закона, которые предполагают ежегодную индексацию на уровень инфляции размера фонда оплаты труда помощников депутатов и сенаторов.

Как отмечалось в опубликованных ранее сопроводительных материалах к закону, документ вносился в комплексе с другими проектами федеральных законов, которые в том числе предусматривают приостановление на период с 1 января 2021 года по 1 января 2022 года индексации должностных окладов государственных гражданских служащих. Закон согласуется с предложенной кабмином инициативой по оптимизации бюджетных расходов на содержание служащих и работников, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней.