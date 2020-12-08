В России эксперимент по использованию беспилотных судов пройдет до 2026 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ опубликовало постановление о проведении эксперимента по эксплуатации автономных (беспилотных) судов с 10 декабря 2021 года до конца 2025 года. Соответствующее постановление премьер-министр Михаил Мишустин подписал 5 декабря.

Речь идет о судах под флагом РФ, зарегистрированных в портах Краснодарского, Приморского, Хабаровского краев, Астраханской, Калининградской, Ленинградской, Магаданской, Мурманской, Ростовской и Сахалинской областях, а также Санкт-Петербурге.